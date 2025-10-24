Ο άλλοτε σούπερ σταρ του NBA, Κέβιν Γκαρνέτ, φέρεται να εμπλέκεται σε παράνομα τραπέζια πόκερ, σύμφωνα με αποκαλύψεις του δημοσιογράφου Πάμπλο Τόρρε. Το συγκεκριμένο παιχνίδι, που διοργανώθηκε το 2019 από τον Τσόνσι Μπίλαπς, συνδέεται με έρευνες για παράνομο στοιχηματισμό και χειραγώγηση παιχνιδιών. Η ακριβής συμμετοχή του Γκαρνέτ ή η συχνότητα παρουσίας του παραμένουν άγνωστα, ενώ οι ομοσπονδιακές Αρχές των ΗΠΑ συνεχίζουν τις έρευνες.

Το σκάνδαλο στο NBA έχει δύο βασικές πτυχές. Η πρώτη αφορά παίκτες που φέρονται να επηρεάζουν σκόπιμα την απόδοσή τους για να επωφεληθούν στοιχηματικά, με κεντρικό πρόσωπο τον Τέρι Ροζίερ. Η δεύτερη συνδέεται με παράνομα τραπέζια πόκερ, στα οποία οι διοργανωτές χειραγωγούσαν τα παιχνίδια ώστε να εξασφαλίζεται το κέρδος τους, με εμπλεκόμενους τον Μπίλαπς και τον Ντέιμον Τζόουνς. Όλα φαίνεται να έχουν σχέσεις με παρακλάδι της Κόζα Νόστρα στις ΗΠΑ.

REPORT: Former NBA star Kevin Garnett was among the former athletes who took part in a 2019 private poker game tied to individuals indicted in the DOJ’s “Operation Royal Flush.” per @PabloTorre. pic.twitter.com/WnpHL4pHpl — Yahoo Sports (@YahooSports) October 24, 2025