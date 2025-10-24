Τρελό παιχνίδι στο NBA, με τους Γουόριορς να λυγίζουν τους Νάγκετς στην παράταση με 137-131, ύστερα από ένα ματς γεμάτο ανατροπές και συγκινήσεις.

Ο Στεφ Κάρι ήταν ξανά ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Με τρίποντο-μαχαιριά 21’’ πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας, ισοφάρισε σε 120-120 και έστειλε το παιχνίδι στην παράταση, όπου οι «Πολεμιστές» πήραν τον έλεγχο και έφτασαν στη δεύτερη νίκη τους στο πρωτάθλημα (2/2).

ARE YOU NOT ENTERTAINED pic.twitter.com/WVnun08ka3 — Golden State Warriors (@warriors) October 24, 2025

Ο σούπερ σταρ του Γκόλντεν Στέιτ ήταν απολαυστικός, τελειώνοντας το παιχνίδι με 42 πόντους, 7 ασίστ και 6 ριμπάουντ, ενώ οι Μπάτλερ (21π.) και Γκριν (13π., 8ρ., 8ασ.) τον πλαισίωσαν ιδανικά.

Για τους Νάγκετς, ο Άαρον Γκόρντον έκανε το ματς της ζωής του, σημειώνοντας 50 πόντους (10/11 τρ. !) , με τον Γιόκιτς να προσθέτει ένα ακόμη triple-double (21π., 13ρ., 10ασ.) και τον Μάρεϊ να έχει 21 πόντους και 10 ασίστ.

Ένα επικό μπασκετικό υπερθέαμα, αντάξιο των δύο κορυφαίων ομάδων της Δύσης και πιθανώς ολόκληρου του NBA.