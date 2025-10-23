Πήρε θέση το NBA

Μετά τον χαμό που προκλήθηκε από τις αποκαλύψεις που ήρθαν στο φώς για το σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού στο NBA, η ίδια η Λίγκα πήρε θέση μέσω σχετικής ανακοίνωσης.

«Βρισκόμαστε στη διαδικασία επανεξέτασης των ομοσπονδιακών κατηγοριών που ανακοινώθηκαν σήμερα. Οι Τέρι Ρόζιερ και Τσόνσεϊ Μπίλαπς τίθενται σε άμεση άδεια από τις ομάδες τους και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τις αρμόδιες αρχές. Λαμβάνουμε αυτές τις κατηγορίες με τη μέγιστη σοβαρότητα και η ακεραιότητα του παιχνιδιού μας παραμένει η ύψιστη προτεραιότητά μας» αναφέρει στην ανακοίνωσή του το NBA.

The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/vJ4bL2JwiC — NBA Communications (@NBAPR) October 23, 2025