Σοκ προκάλεσε η είδηση ότι ο Τέρι Ροζίερ, γκαρντ των Μαϊάμι Χιτ, προσήχθη νωρίς το πρωί της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο έρευνας των ομοσπονδιακών αρχών για παράνομο στοιχηματισμό. Η υπόθεση φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα ζητήματα στοιχηματισμού στον χώρο του επαγγελματικού μπάσκετ.

Η Εισαγγελία της Ανατολικής Περιφέρειας της Νέας Υόρκης και ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, προγραμματίζουν ενημέρωση για τα αποτελέσματα της έρευνας και τις συλλήψεις που πραγματοποιήθηκαν, δίνοντας επίσημες λεπτομέρειες για την υπόθεση.

Ο Ροζίερ μετράει σημαντική καριέρα στο NBA, έχοντας αγωνιστεί με Σέλτικς, Χόρνετς και Χιτ, με μέσους όρους 13,9 πόντους, 3,9 ριμπάουντ και 3,5 ασίστ ανά αγώνα σε 665 εμφανίσεις στην κανονική περίοδο.