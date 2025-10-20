Ο Κέβιν Ντουράντ έγραψε ιστορία στο ΝΒΑ, καθώς έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης όλων των εποχών σε συνολικά έσοδα καριέρας, ύστερα από την υπογραφή διετούς επέκτασης 90 εκατομμυρίων δολαρίων με τους Χιούστον Ρόκετς.

Με το νέο του συμβόλαιο, που υπεγράφη στις 19 Οκτωβρίου, ο 36χρονος σταρ φτάνει τα 598,2 εκατομμύρια δολάρια σε συνολικές απολαβές καριέρας, ξεπερνώντας τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος βρίσκεται πλέον στη δεύτερη θέση με 581,3 εκατομμύρια.

Στην τρίτη θέση ακολουθεί ο Στεφ Κάρι με 532,7 εκατ. δολάρια, ο οποίος με τα ηχηρά του συμβόλαια των 200 εκατομμυρίων το 2017 και το 2021 καθόρισε τη σύγχρονη οικονομία του ΝΒΑ.

Σημειώνουμε ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται εκτός της πρώτης δεκάδας.

Αυτοί που ακολουθούν:

4 Πολ Τζορτζ ($520,2 εκατ.)

5 Τζοέλ Εμπίντ ($516,9 εκατ.)

6 Κάιρι Ίρβινγκ ($511,2 εκατ.)

7 Τζέιμς Χάρντεν ($509,3 εκατ.)

8 Ντέμιαν Λίλαρντ ($482,9 εκατ.)

9 Ράσελ Ουέστμπρουκ ($469,5 εκατ.)

10 Τζέισον Τέιτουμ ($469,4 εκατ.)