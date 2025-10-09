Ο Κέβιν Ντουράντ έκανε άμεσα αισθητή την παρουσία του στο Χιούστον, οδηγώντας τους Ρόκετς σε μια εντυπωσιακή εμφάνιση. Ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ σημείωσε 20 πόντους σε μόλις 23 λεπτά, με εξαιρετική ευστοχία (7/10 σουτ, 5/5 βολές), δείχνοντας ότι θα αποτελέσει τον ηγέτη της επίθεσης μετά τη μεγάλη καλοκαιρινή ανταλλαγή με τους Σανς.

Στο πλευρό του, ο Αλπερέν Σενγκούν κατέγραψε ένα εντυπωσιακό νταμπλ-νταμπλ με 13 πόντους και 13 ασίστ, ενώ πρόσθεσε 5 ριμπάουντ και 4 κλεψίματα, αποδεικνύοντας τον κομβικό ρόλο του στο παιχνίδι.

Τη βασική πεντάδα του Χιούστον συμπλήρωσε ο Άμιν Τόμπσον (19 π.), τον Τζαμπάρι Σμιθ τζ. (18 π.) και τον Ριντ Σέπαρντ (11 π.), δείχνοντας βάθος και ισορροπία στο ρόστερ.

Από πλευράς Γιούτα Τζαζ, ξεχώρισε ο εντυπωσιακός ρούκι Έις Μπέιλι, που στο ντεμπούτο του απέδειξε γιατί επελέγη στο νο.5 του φετινού NBA Draft, πετυχαίνοντας 25 πόντους με 11/16 σουτ σε 31 λεπτά. Πολύ καλή εμφάνιση έκανε και ο Σένσαμπο (24 π.), ενώ ο Γιουσούφ Νούρκιτς, στη δική του πρεμιέρα με τη φανέλα των Τζαζ, πρόσθεσε 12 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ.