Η Εθνική Σκωτίας ανακοίνωσε την αποστολή της για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, με τον Στιβ Κλαρκ να επιλέγει ένα μείγμα εμπειρίας και νεανικού ταλέντου για τη μεγάλη διοργάνωση. Οι Σκωτσέζοι φιλοδοξούν να παρουσιαστούν ανταγωνιστικοί και να διεκδικήσουν μια αξιόλογη πορεία στα γήπεδα του Μουντιάλ.

Στη θέση του τερματοφύλακα βρίσκονται οι Κρεγκ Γκόρντον, Άνγκους Γκαν και Λίαμ Κέλι.

Στην αμυντική γραμμή επιλέχθηκαν οι Γκραντ Χάνλεϊ, Τζακ Χέντρι, Άαρον Χίκι, Ντομ Χάιαμ, Σκοτ ΜακΚένα, Νέιθαν Πάτερσον, Άντονι Ράλστον, Άντι Ρόμπερτσον, Τζον Σούταρ και Κίραν Τίρνεϊ.

Στα χαφ βρίσκονται οι Ράιαν Κρίστι, Φίνλεϊ Κέρτις, Λιούις Φέργκιουσον, Μπεν Ντόακ, Μπίλι Γκίλμουρ, Τζον ΜακΓκιν, Κένι ΜακΛίν και Σκοτ ΜακΤόμινεϊ.

Στην επίθεση, ο ομοσπονδιακός τεχνικός επέλεξε τους Τσε Άνταμς, Λίντον Ντάικς, Τζορτζ Χιρστ, Λόρενς Σάνκλαντ και Ρος Στιούαρτ.