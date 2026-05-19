Την Παρασκευή 22 έως την Κυριακή 24 Μαΐου 2026, η Πριγκίπισσα Άννα θα βρίσκεται στην Αθήνα και την Κρήτη, για να παραστεί στις επετειακές εκδηλώσεις της 85ης επετείου από τη Μάχη της Κρήτης.

Μαζί της θα είναι ο σύζυγός της, Σερ Τιμ Λώρενς. Η πριγκίπισσα, εκπροσωπώντας τον βασιλιά Κάρολο, θα επισκεφθεί επίσης τα Χανιά.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα: «Η Αυτής Βασιλική Υψηλότητα Πριγκίπισσα Άννα, συνοδευόμενη από τον Σερ Τιμ Λώρενς, πραγματοποιεί επίσκεψη αυτή την εβδομάδα σε Αθήνα και Χανιά (Παρασκευή 22 – Κυριακή 24 Μαΐου 2026)».

Παρασκευή 22 Μαΐου – Αθήνα

Κατά την παραμονή της στην Αθήνα η Πριγκίπισσα Άννα θα έχει συνάντηση με την Αυτού Εξοχότητα κ. Κωνσταντίνο Τασούλα Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας.

Αργότερα, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, όπου θα ενημερωθεί αναλυτικά για το έργο και την αποστολή του Κέντρου, θα ξεναγηθεί στις εγκαταστάσεις του και θα συναντηθεί με τα στελέχη που είναι επιφορτισμένα με την υλοποίηση του σχεδιασμού της εθνικής ετοιμότητας, της διαχείρισης και αντιμετώπισης κρίσεων.

Το μεσημέρι θα παρακαθήσει σε γεύμα προς τιμήν της, το οποίο παραθέτουν η Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, εκπροσωπώντας έναν από τους σημαντικότερους και πλέον επιδραστικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, με ισχυρό παγκόσμιο αποτύπωμα και διαχρονικά στενούς δεσμούς με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου – Χανιά

Το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου η Πριγκίπισσα Άννα θα βρίσκεται στα Χανιά για να συμμετέχει στις εκδηλώσεις μνήμης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης.

Θα παραστεί στην επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο του Μάλεμε για τους πεσόντες της 30ης και 33ης Μοίρας της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας.

Αργότερα θα παραστεί στην καθιερωμένη επιμνημόσυνη δέηση στο Συμμαχικό Κοιμητήριο της Σούδας, η οποία διοργανώνεται κάθε χρόνο από τη Βρετανική Πρεσβεία ως ένδειξη τιμής στους στρατιώτες της Βρετανίας και της Κοινοπολιτείας οι οποίοι πολέμησαν στο πλευρό των Ελλήνων τον Μάιο του 1941. Στην αρχή της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί τιμητική διέλευση αεροσκαφών της 30ης Μοίρας και των Red Arrows της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας.

Η Πριγκίπισσα Άννα θα έχει την ευκαιρία να συναντήσει απογόνους Κρητικών που είχαν λάβει μέρος στις μάχες του 1941 αλλά και Βρετανούς απόστρατους οι οποίοι έχουν πια επιλέξει την Κρήτη για δεύτερο σπίτι τους.

Την Κυριακή 24 Μαΐου, η Πριγκίπισσα Άννα θα παραστεί στην Επίσημη Δοξολογία, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Χανίων και την παρέλαση Σημαιοφόρων των Παραδοσιακών Συλλόγων Χανίων κατά τη διάρκεια της οποίας θα πραγματοποιηθεί μια ακόμη διέλευση των Red Arrows της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας. Θα έχει επίσης την ευκαιρία να επισκεφθεί το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης και να ξεναγηθεί στις αίθουσες που φιλοξενούνται εκθέματα σχετικά με τη Μάχη της Κρήτης».

Η δημόσια και φιλανθρωπική δράση της Πριγκίπισσας Άννας

Η Πριγκίπισσα Άννα υποστηρίζει τον Βασιλιά Κάρολο στα καθήκοντά του ως Αρχηγός Κράτους, εκπροσωπώντας τον τόσο εντός Ηνωμένου Βασιλείου όσο και στο εξωτερικό. Μέσω επίσημων επισκέψεων και επαφών, προβάλλει τον βρετανικό πολιτισμό και ενισχύει τις διμερείς σχέσεις της χώρας.

Γεννημένη το 1950 στο Λονδίνο, είναι το δεύτερο παιδί και η δεύτερη κόρη της Βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ και του Πρίγκιπα Φιλίππου. Από νεαρή ηλικία διακρίθηκε για την αγάπη της στην ιππασία, λαμβάνοντας μέρος σε πολλές ιππικές διοργανώσεις, ανάμεσά τους και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1976 με τη βρετανική ομάδα.

Ως Πρόεδρος της Βρετανικής Ολυμπιακής Επιτροπής και μέλος της ΔΟΕ, είχε ενεργό ρόλο στην επιτυχή υποψηφιότητα του Λονδίνου για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012 και στη διοργάνωσή τους, διατηρώντας έκτοτε στενούς δεσμούς με την επιτροπή.

Ανέλαβε δημόσια καθήκοντα στα 18 της και θεωρείται ένας από τους πιο εργατικούς βασιλικούς, με εξαιρετικά πυκνό πρόγραμμα υποχρεώσεων. Διατηρεί σταθερή συνεργασία με πάνω από 300 φιλανθρωπικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε χώρες της Κοινοπολιτείας. Ενδεικτικά, είναι Πρόεδρος του Save the Children UK από το 1970, ενώ συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία φορέων όπως το Carers Trust, το Transaid και το Riders for Health.