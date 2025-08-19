Τα μέλη της αρχαιότερης βασιλικής οικογένειας στηνΕυρώπη, της Μεγάλης Βρετανίας, δεσμεύονται από σοβαρούς κανόνες που πρέπει να τηρού, όπως το πρωτόκολλο που υπαγορεύει, ότι οι διάδοχοι του θρόνου πρέπει να ταξιδεύουν με διαφορετικές πτήσεις, ώστε να εξασφαλιστεί η διαιώνιση του θεσμού σε περίπτωση που συμβεί κάποιο αεροπορικό δυστύχημα.

Εκρό όμως από αυτόν τον απαράβατο κανόνα, για τα ταξίδια των μελών της βασιλικής οικογενειας υπάρχει και ένας λιγότερο γνωστός, αλλά εξίσσου ανατριχιαστικός κανόνας, ότι θα πρέπει να έχουν στις αποσκευές τους οπωσδήποτε

ένα μαύρο σύνολο. Ο λόγος είναι, ότι πρέπει να είναι προετοιμασμένοι, σε περίπτωση που κάποιος πεθάνει ξαφνικά και χρειαστεί να εμφανιστούν δημόσια ή και να παραστούν σε κάποια κηδεία. «Πρέπει να έχουν μαζί τους ένα μαύρο κοστούμι και γραβάτα, ένα φόρεμα ή κάτι αντίστοιχο», εξηγεί ο ειδικός σε βασιλικά θέματα, Richard Fitzwilliams, σημειώνοντας ότι «αυτός είναι ένας κανόνας, που ισχύει εδώ και πάνω από επτά δεκαετίες και τηρείται αυστηρά».

Από που προέρχεται ο μακάβριος κανόνας

Οι ρίζες του κανόνα αυτού χρονολογούνται στα μέσα του 20ού αιώνα, όταν η βασίλισσα Ελισάβετ Β’ βρέθηκε απροετοίμαστη για τον αιφνίδιο θάνατο του πατέρα της, του βασιλιά Γεωργίου ΣΤ’, όταν εκείνη ήταν μόλις 25 ετών. Εκείνη την περίοδο η Ελισάβετ και ο σύζυγός της, πρίγκιπας Φίλιππος, ταξίδευαν προς την Αυστραλία, με ενδιάμεση στάση στην Κένυα, όταν ο Γεώργιος ΣΤ’ πέθανε στον ύπνο του στις 6 Φεβρουαρίου 1952.

Η Ελισάβετ έμαθε τα νέα λίγο αφότου είχε βρεθεί σε σαφάρι και δεν είχε καθόλου χρόνο να επεξεργαστεί την τραγική είδηση, πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο της επιστροφής. Μάλιστα, φορούσε ακόμη τζιν παντελόνι. Φυσικά, αυτό δεν θεωρούνταν κατάλληλη ενδυμασία, δεδομένων των συνθηκών, για την άφιξή της στο Ηνωμένο Βασίλειο. «Το προσωπικό της δεν είχε πακετάρει ρούχα πένθους, οπότε έπρεπε να περιμένει μέσα στο αεροπλάνο, μέχρι να της φέρουν μαύρα ρούχα, γνωρίζοντας ότι θα την περίμεναν δεκάδες φωτογράφοι», λέει ο Fitzwilliams. Έκτοτε, κανένα μέλος της βασιλικής οικογένειας δεν φεύγει χωρίς να έχει μαζί του ένα μαύρο σύνολο, για κάθε ενδεχόμενο.

Μάλιστα, το πένθιμο outfit των μελών της βασιλικής οικογένειας είναι παραδοσιακά ολόμαυρo, παρόλο που τεχνικά επιτρέπονται και άλλες σκούρες αποχρώσεις. Ωστόσο, το μαύρο θεωρείται «το χρώμα της κηδείας», όπως λέει ο Fitzwilliams και αυτός είναι και ο λόγος που οι βασιλείς αποφεύγουν να το φορούν σε άλλες περιστάσεις, ειδικά σε γάμους, καθώς όπως λέει: «Δεν θα ήταν κατάλληλο, λόγω της συμβολικής του σημασίας».

Παρ’ όλα αυτά, δεν ακολούθησαν πάντα όλα τα μέλη του παλατιού αυτόν τον κανόνα. «Η πριγκίπισσα Νταϊάνα είχε τον δικό της κώδικα ενδυμασίας και αγνόησε τον κανόνα “όχι μαύρα” περισσότερες από μία φορές», λέει ο Fitzwilliams. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το περίφημο “revenge dress” της πριγκίπισσας. Υπήρχε επίσης το φόρεμα που είχε βάλει κατά την πρώτη της επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ το 1985, όταν χόρεψε με τον Τζον Τραβόλτα. Η βασιλομήτωρ επίσης παρέκαμψε τον κανόνα, αλλά για πολύ διαφορετικό λόγο. Κατά την επίσημη κρατική επίσκεψή της στο Παρίσι το 1939, λίγο μετά τον θάνατο της δικής της μητέρας, εμφανίστηκε με λευκά αντί για μαύρα ρούχα. «Δεν ήταν αποδεκτό να φορέσει μαύρα σε κρατική επίσκεψη, αλλά έμαθε ότι σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες υπήρχε η παράδοση να φοριέται λευκό στις κηδείες», εξηγεί ο Fitzwilliams και προσθέτει ότι «το εκμεταλλεύτηκε πλήρως».