Η Ρόζι Ρος ξαδέλφη του πρίγκιπα Ουίλιαμ και του πρίγκιπα Χάρι, βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της οικογένειάς της δίπλα σε ένα πυροβόλο όπλο.

Η κοπέλα ηλικίας 20 ετών, είχε συγγένεια με τα βασιλικά αδέλφια μέσω του παππού της, ο οποίος ήταν θείος της πριγκίπισσας Νταϊάνα. Και η προγιαγιά της, ήταν κυρία επί των τιμών της βασίλισσας μητέρας, η οποία συμβούλευσε τον βασιλιά Κάρολο Γ’ να παντρευτεί την Νταϊάνα.

