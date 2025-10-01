Η πριγκίπισσα Άννα πραγματοποίησε μια απροειδοποίητη επίσκεψη στην Ουκρανία την Τρίτη (30/09/25) με σκοπό να αναδείξει τις «τραυματικές εμπειρίες των παιδιών που ζουν στην πρώτη γραμμή της σύγκρουσης». Αυτός ήταν ο βασικός στόχος του ταξιδιού της κάτω από άκρα μυστικότητα όπως ανέφεραν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Η πριγκίπισσα Άννα άφησε συμβολικά ένα λούτρινο αρκουδάκι σε ένα μνημείο για τα παιδιά που σκοτώθηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις στα εδάφη της Ουκρανίας και μίλησε με νέους που τους απήγαγαν οι Ρώσοι.

Συζήτησε επίσης με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι την υποστήριξη της Βρετανίας προς την Ουκρανία.

Η επίσκεψη, έγινε λίγες εβδομάδες αφότου βρέθηκε στο Κίεβο ο ανιψιός της πρίγκιπας Χάρι ο οποίος επισκέφθηκε τραυματίες πολέμου.

Η Άννα, αδερφή του βασιλιά Κάρολου, βρέθηκε στο Μνημείο των Παιδιών μαζί με την Πρώτη Κυρία Ολένα Ζελένσκα.

Η πριγκίπισσα επισκέφθηκε επίσης το Κέντρο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης για να υποστηρίξει τους νέους που επλήγησαν από τον πόλεμο και μίλησε με παιδιά που είχαν επανενωθεί με τις οικογένειές τους.

Το Κίεβο εκτιμά ότι τουλάχιστον 19.500 παιδιά από την Ουκρανία έχουν εκτοπιστεί βίαια από τα σπίτια τους και έχουν μεταφερθεί στη Ρωσία και στα κατεχόμενα από τη Ρωσία εδάφη από τον Φεβρουάριο του 2022.