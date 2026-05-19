Τρεις άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται στην πόλη Γκέρλιτς της ανατολικής Γερμανίας την Τρίτη, μετά την κατάρρευση μιας πολυκατοικίας το βράδυ της Δευτέρας. Η ακριβής αιτία της κατάρρευσης του κτιρίου του 19ου αιώνα στο κέντρο της πόλης παραμένει ασαφής, αν και η τοπική αστυνομία υποψιάζεται ότι προκλήθηκε από έκρηξη αερίου.

Ως εκ τούτου, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης προχωρούν με προσοχή, με τη βοήθεια ειδικών ελεγκτών αερίου, προκειμένου να αποτρέψουν περαιτέρω κατάρρευση των ερειπίων.

Αρχικά, πέντε άτομα είχαν καταγραφεί ως αγνοούμενα — αλλά τα δύο ήταν παραθεριστές που δεν είχαν φτάσει ακόμη στο Γκέρλιτς και εμφανίστηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

«Είναι καλά, δεν βρίσκονταν στο κτίριο τη στιγμή της κατάρρευσης», δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας Άνγια Λόισνερ, εξηγώντας ότι το κτίριο στεγάζονταν ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και εξοχικές κατοικίες. «Ήταν τυχεροί που δεν ήταν εκεί».

Το Γκέρλιτς, που βρίσκεται στο ανατολικό κρατίδιο της Σαξονίας, είναι η πιο ανατολική πόλη της Γερμανίας και βρίσκεται ακριβώς στα σύνορα με την Πολωνία.

Πηγή: DW

ΣΧΟΛΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
YouTube thumbnail
Τελευταία Νέα