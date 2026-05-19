Τρεις άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται στην πόλη Γκέρλιτς της ανατολικής Γερμανίας την Τρίτη, μετά την κατάρρευση μιας πολυκατοικίας το βράδυ της Δευτέρας. Η ακριβής αιτία της κατάρρευσης του κτιρίου του 19ου αιώνα στο κέντρο της πόλης παραμένει ασαφής, αν και η τοπική αστυνομία υποψιάζεται ότι προκλήθηκε από έκρηξη αερίου.

GÖRLITZ, Germany (AP) — Rescue teams in eastern Germany searched Tuesday morning for three people who were missing after a building collapsed in the eastern city of Görlitz near the Polish border. Police said a gas explosion may have been the cause for the collapse of the… pic.twitter.com/SkVzZafPot — Khaosod English (@KhaosodEnglish) May 19, 2026

Ως εκ τούτου, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης προχωρούν με προσοχή, με τη βοήθεια ειδικών ελεγκτών αερίου, προκειμένου να αποτρέψουν περαιτέρω κατάρρευση των ερειπίων.

Αρχικά, πέντε άτομα είχαν καταγραφεί ως αγνοούμενα — αλλά τα δύο ήταν παραθεριστές που δεν είχαν φτάσει ακόμη στο Γκέρλιτς και εμφανίστηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

«Είναι καλά, δεν βρίσκονταν στο κτίριο τη στιγμή της κατάρρευσης», δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας Άνγια Λόισνερ, εξηγώντας ότι το κτίριο στεγάζονταν ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και εξοχικές κατοικίες. «Ήταν τυχεροί που δεν ήταν εκεί».

Schutt und Trümmer liegen auf der Straße, 140 Einsatzkräfte sind vor Ort: Nach der Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Görlitz läuft die Suche nach den Vermissten. Angehörige erleben bittere Stunden der Ungewissheit. https://t.co/uaXHjW6Myk — DER SPIEGEL (@derspiegel) May 19, 2026

Το Γκέρλιτς, που βρίσκεται στο ανατολικό κρατίδιο της Σαξονίας, είναι η πιο ανατολική πόλη της Γερμανίας και βρίσκεται ακριβώς στα σύνορα με την Πολωνία.

Πηγή: DW