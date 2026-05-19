Η κυβέρνηση έχει πάρει την απόφαση να κλείσει με συνοπτικές διαδικασίες τα ανοιχτά μέτωπά της και στη Βουλή. Αρχής γενομένης από την αυριανή μέρα, την Τετάρτη, οπότε θα συνεδριάσει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, με καλεσμένους τον διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμίρη και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του προέδρου της Επιτροπής Θανάση Μπούρα, πρώτος θα παρουσιαστεί στην Επιτροπή ο Δεμίρης, ο οποίος θα συνοδεύεται από τον υπουργό Επικρατείας Ακη Σκέρτσο, με την ιδιότητα του εκπροσώπου του Μαξίμου, του πολιτικού προϊσταμένου της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Η ακρόαση του Δεμίρη θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, λόγω (όπως τονίζει η πρόσκληση της Επιτροπής) του ότι θα συζητηθούν ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Κατόπιν, θα πραγματοποιηθεί η ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με την πρόσκληση να σημειώνει πως θα αφορά τα ζητήματα «της δικαιοσύνης», γενικώς.

Οι ερωτήσεις και η Εξεταστική

Στην πράξη, βέβαια, ο Τζαβέλλας θα κληθεί να εξηγήσει την απόφασή του να θέσει στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, παρά το δικαστικό αίτημα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, γιατί αρνήθηκε να παραλάβει νέα στοιχεία και νέες μηνύσεις και, κυρίως, γιατί δεν αυτοεξαιρέθηκε. Η δική του ακρόαση θα γίνει δημόσια. Να σας πω, επίσης, πως οι πηγές μου στο Μαξίμου λένε ότι η συζήτηση του αιτήματος για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές μπορεί να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, στις 22 Μαΐου, όπως είχε προτείνει ο Νικήτας Κακλαμάνης. Μένει να δοθεί και τυπικά το πράσινο φως.

Κορδέλες και συμπτώσεις

Εν τω μεταξύ, πάντως, ακριβώς την προηγούμενη ημέρα, την Πέμπτη 21 Μαΐου, στην Ολομέλεια πρόκειται να συζητηθούν οι προτάσεις για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών των Σπήλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή, στη βάση της δικογραφίας που έχει διαβιβάσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για την Ιστορία, την ίδια ώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κόβει κορδέλες στον αποκατεστημένο Μυστρά, μαζί με τη Λίνα Μενδώνη και συνοδεία γαλάζιων βουλευτών. Αλλοι βουλευτές θέλουν να βρίσκονται στην Κέρκυρα, μαζί με τον Κώστα Τασούλα, για τις εκδηλώσεις για την 162η επέτειο της Ενωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα. Βάλε τώρα στο μείγμα ότι θα γιορτάζει η μισή Ελλάδα (Κωνσταντίνου και Ελένης) και η Μαρία Καρυστιανού θα ανακοινώνει το κόμμα. Δεν ξέρω αν μιλάμε για μια δαιμόνια σύμπτωση ή για ένα επικοινωνιακό masterclass…

Τρεις μήνες προθεσμία

Επιστρέφω στα της ΕΥΠ για να επισημάνω ότι ένα δικαστικό «χαστούκι» είναι το σκεπτικό της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για την απόρριψη του αιτήματος του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη να ενημερωθεί για τους λόγους της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του.

Η Ολομέλεια του ΣτΕ κατ’ αρχάς λέει στο σκεπτικό της ευθέως ότι η ΕΥΠ έδωσε «αντιφατικές απαντήσεις», τόσο στη Δικαιοσύνη όσο και στην Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών, σχετικά με την ύπαρξη του φακέλου της παρακολούθησης του Κουκάκη (το ίδιο, θυμίζω, είχε γίνει και με τον αντίστοιχο φάκελο του Νίκου Ανδρουλάκη). Το ΣτΕ ξεκαθαρίζει ότι απέναντι στο δικαστήριο δεν νοείται «απόρρητο» και διατάζει την ΕΥΠ να παραδώσει τον πλήρη φάκελο και τους λόγους παρακολούθησης απευθείας στο δικαστήριο μέσα σε τρεις μήνες.

Προειδοποιεί, μάλιστα, την ΕΥΠ ότι, αν ισχυριστεί ότι τα στοιχεία καταστράφηκαν, θα πρέπει να αποδείξει βάσει ποιου νόμου έγινε αυτό, να ανασυστήσει τον φάκελο και να τον παραδώσει. Η απόφαση αυτή πάρθηκε κατά πλειοψηφία, αλλά υπήρξε και μια μειοψηφία 10 δικαστών που διαφώνησαν διότι ήθελαν στάση ακόμη πιο… σκληρή, υποστηρίζοντας ότι η ΕΥΠ θα πρέπει να υποχρεωθεί να στείλει τον φάκελο πίσω στην ΑΔΑΕ. Αυτό, βέβαια, είχαν αποφασίσει και για τον φάκελο Ανδρουλάκη, αλλά δεν εφαρμόστηκε ποτέ.

Το πάρτι και ο στόχος

Στα παράπλευρα του συνεδρίου της ΝΔ, το πιο πολυσυζητημένο event ήταν το πάρτι που στήθηκε από την ΟΝΝΕΔ και τον Γρηγόρη Δημητριάδη σε μπαρ – ρεστοράν στου Γουδή, παρουσία περίπου 1.500 καλεσμένων, ανάμεσά τους οι Αδωνις Γεωργιάδης και Παύλος Μαρινάκης, επιχειρηματίες, εκδότες του… οικοσυστήματος και δημοσιογράφοι. Το ενδιαφέρον, βέβαια, δεν είναι μονάχα η επίδειξη ισχύος του Δημητριάδη. Υπάρχει και μια λεπτομέρεια που δύσκολα περνά απαρατήρητη. Οτι ο ιδιοκτήτης του καταστήματος που φιλοξένησε το πάρτι του Δημητριάδη συγκαταλέγεται στους επιβεβαιωμένους στόχους του Predator, για το οποίο καταδικάστηκε, μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Λαβράνος, κουμπάρος του Δημητριάδη. Και μάλιστα συγκαταλέγεται στους στόχους που έλαβαν μολυσμένο SMS που μιμούνταν τον αριθμό του Δημητριάδη (με τη μέθοδο spoofing). Αυτά βέβαια, προφανώς, δεν απασχόλησαν τη σαββατιάτικη μάζωξη. Δεν είναι κουβέντες για πάρτι αυτές.