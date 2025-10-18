Η σεζόν στην Ευρώπη έχει ξεκινήσει δυναμικά, όμως τραυματισμοί και αγωνιστικά προβλήματα κρατούν πολλές ομάδες σε εγρήγορση στη μεταγραφική αγορά. Παρά τις ενισχύσεις του καλοκαιριού, η ανάγκη για νέα ταλέντα παραμένει ανοιχτή.

Στην «πιάτσα» βρίσκονται ξανά τέσσερις NBAers που δεν μπόρεσαν να καθιερωθούν στις ομάδες τους: Μο Μάμπα, Πρέσιους Ατσιούα, Τζάρεντ Μπάτλερ και Νταλάνο Μπάντον. Ο Μπάμπα βρέθηκε στη Γιούτα, ο Ατσιούα στο Μαϊάμι, ο Μπάτλερ στους Φοίνιξ Σανς και ο Μπάντον στους Μάβερικς, όμως τα μη εγγυημένα συμβόλαιά τους έληξαν πριν την έναρξη της σεζόν 2025-26, αφήνοντάς τους ελεύθερους για νέες προτάσεις.

Οι ομάδες της Euroleague δεν έμειναν αδιάφορες. Ο Ολυμπιακός είχε επαφές με τον Ατσιούα, τον Μπάτλερ και τον Μπάντον, ενώ ο Παναθηναϊκός παρακολουθούσε στενά τον Μο Μάμπα, ο οποίος βρισκόταν για εβδομάδες στη λίστα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την Παρτίζαν. Παρά την αποχώρησή τους από το ΝΒΑ, οι τέσσερις παίκτες παραμένουν ελκυστικοί για την Ευρώπη και δεν αποκλείεται να τους δούμε σύντομα να κάνουν το υπερατλαντικό ταξίδι και να συνεχίσουν την καριέρα τους στα γήπεδα της Euroleague.