Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έχει σταθερά αποδείξει την αξία του στην επίθεση του Ολυμπιακού, αφού στα πέντε παιχνίδια που έχει αγωνιστεί μέχρι σήμερα, έχει σημειώσει διψήφιο αριθμό πόντων σε όλα τα πρώτα ημίχρονα.

Αναλυτικά οι επιδόσεις του στα πρώτα ημίχρονα:

12 πόντοι κόντρα στην Μπασκόνια

16 πόντοι κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης

10 πόντοι κόντρα στη Dubai BC

11 πόντοι κόντρα στην Αναντολού Εφές

10 πόντοι κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ

Αυτά τα νούμερα αποτυπώνουν πόσο σταθερή και αποτελεσματική είναι η παρουσία του στα ματς και το πόσες βοήθειες θα δώσει φέτος.