Μπάσκετ

Τις υπηρεσίες του Εβάν Φουρνιέ θα στερηθεί ο Ολυμπιακός, για την αναμέτρηση με την Dubai BC, με το Γάλλο σούπερ σταρ να δίνει «μάχη» με τον χρόνο για να προλάβει το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή (12/10) στο «Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας»