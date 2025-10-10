Πριν το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι στη φετινή Euroleague απέναντι στη Ντουμπάι BC, ο Ολυμπιακός τίμησε τον Κώστα Παπανικολάου για τις 748 εμφανίσεις του με τη φανέλα των «ερυθρολεύκων», σημειώνοντας μια ιστορική στιγμή στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Οι αδερφοί Αγγελόπουλοι παρέδωσαν στον αρχηγό ένα ξεχωριστό πλακάτ-κάδρο, εκφράζοντας την αναγνώριση και τη στήριξή τους σε έναν παίκτη που έχει αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι του στην ομάδα. Ο κόσμος του ΣΕΦ αποθέωσε τον Παπανικολάου, τραγουδώντας ρυθμικά το όνομά του, σε μια συγκινητική στιγμή που προηγήθηκε του τζάμπολ της αναμέτρησης.

Η βράβευση αναδεικνύει την αφοσίωση και τη μακροχρόνια συνεισφορά του Παπανικολάου στον Ολυμπιακό, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες στην ιστορία του συλλόγου.