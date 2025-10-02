O Κώστας Παπανικολάου είναι επίσημα ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία του Ολυμπιακού, καθώς η σημερινή του εμφάνιση ενάντια στην Ρεάλ Μαδρίτης για την δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague είναι η 748η φορά που φοράει τα ερυθρόλευκα. Ο Γιώργος Πρίντεζης είναι ο πλέον πρώην κάτοχος του συγκεκριμένου ρεκόρ, καθώς είχε «σταματήσει» στις 747.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού για τον αρχηγό της ομάδας και πλέον record-man συμμετοχών:

Μια ακόμη «ερυθρόλευκη» κορυφή κατέκτησε ο αρχηγός μας!

Στην αναμέτρηση με την Ρεάλ Μαδρίτης ο Κώστας Παπανικολάου έφτασε συνολικά τις 748 συμμετοχές με την φανέλα του Ολυμπιακού, άφησε πίσω του τον Γιώργο Πρίντεζη, ο οποίος «τερμάτισε» στις 747 και πλέον είναι ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία του συλλόγου!

Πιο συγκεκριμένα, ο «Παπ» -με την αποψινή 02/10/25 αναμέτρηση- μέτρά 370 στην Ευρωλίγκα, 339 στο Ελληνικό πρωτάθλημα, 31 Κύπελλο Ελλάδος και 8 στο Super Cup. Ο Γιώργος Πρίντεζης είχε 349 συμμετοχές στην Ευρωλίγκα, 364 στο Ελληνικό πρωτάθλημα, 32 στο Κύπελλο Ελλάδος και 2 στο Διηπειρωτικό.

Υπενθυμίζουμε πως ο Κώστας Παπανικολάου είναι κάτοχος και των εξής σημαντικών ρεκόρ: