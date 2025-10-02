Ισχυρή κακοκαιρία πλήττει την Αττική από το πρωί (02/10), με τη συνεχή βροχόπτωση στο Λεκανοπέδιο να προκαλεί προβλήματα σε διάφορες περιοχές. Δυστυχώς, το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας επλήγη ξανά, καθώς το νερό που εισήλθε από την οροφή προκάλεσε πλημμύρα στο παρκέ του Ολυμπιακού. Οι άνθρωποι της ομάδας καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να σωθεί το παρκέ, πραγματοποιώντας επιτόπια μπαλώματα και προσωρινές παρεμβάσεις.

Σημαντικό είναι να τονιστεί ότι, παρά τη συμφωνία Κυβέρνησης – Ολυμπιακού που είχε ανακοινωθεί τον Ιούλιο, το ΣΕΦ δεν έχει παραδοθεί ακόμη επισήμως στους Πειραιώτες. Συνεπώς, η ομάδα δεν φέρει καμία ευθύνη για την κατάσταση που επικρατεί στην ιστορική της έδρα.

Η εικόνα που επικρατεί στο ΣΕΦ: