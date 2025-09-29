Ο Φρανκ Νιλικίνα, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, πραγματοποίησε την Κυριακή την πρώτη του προπόνηση με τα «ερυθρόλευκα», μία μέρα μετά την άφιξή του στην Ελλάδα. Ο Γάλλος γκαρντ ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, καθώς η υπόλοιπη ομάδα είχε ρεπό.

Στην Ισπανία, όπου θα μεταβεί η αποστολή, ο Νιλικίνα θα μπει σε κανονικούς ρυθμούς μαζί με τους συμπαίκτες του, ενόψει της «διαβολοβδομάδας» της Euroleague που περιμένει τον Ολυμπιακό στη Χώρα των Ιβήρων. Υπενθυμίζεται ότι οι «ερυθρόλευκοι» κοντράρονται στην πρεμιέρα με τη Μπασκόνια την Τρίτη 30 Σεπτέμβρη, ενώ στις 2 Οκτώβρη δοκιμάζονται με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη.