Αυτό είναι το top-5 των προπονητών στη φετινή Euroleague

Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη θέση, κορυφαίος προπονητής της φετινής διοργάνωσης, σύμφωνα με το εν λόγω σάιτ, είναι ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους της πρωταθλήτριας Φενέρμπαχτσε. Ακολουθεί ο κόουτς Αταμάν, που χαρακτηρίζουν ως τον πιο επιτυχημένο coach της τελευταίας δεκαετίας με τρεις κατακτήσεις.

Απο’ κει και πέρα, στην τρίτη θέση είναι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με τον κόουτς Μπαρτζώκα στην τέταρτη και μάλιστα το εν λόγω δημοσίευμα σημειώνει πως η παρουσία του επί μια οκταετία σε μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό, αποτελεί απόδειξη της ποιότητάς του. Την κορυφαία πεντάδα κλείνει ο επίσης ομοσπονδιακός προπονητής της χώρας μας, Βασίλης Σπανούλης.