Αναλυτικά οι αλλαγές που έρχονται, όπως τις παρουσίασε η Euroleague:
Τεχνικές ποινές και προειδοποιήσεις
Οι διαιτητές δεν θα δίνουν πλέον προειδοποιήσεις πριν καταλογίσουν τεχνική ποινή για ανάρμοστη συμπεριφορά ή «θέατρο».
Οι προειδοποιήσεις παραμένουν για καθυστέρηση παιχνιδιού, κίνηση χεριού μπροστά από τα μάτια σουτέρ και προσπάθειες απόσπασης προσοχής με φωνές, παλαμάκια ή πατήματα δίπλα στο οπτικό τους πεδίο.
Αποβολές προπονητών
Οι προπονητές θα αποβάλλονται αυτόματα εάν οι ίδιοι ή μέλος του πάγκου μπουν στο παρκέ κατά τη διάρκεια αιφνιδιασμού.
Αν προπονητής ή μέλος πάγκου διακόψει αιφνιδιασμό τρέχοντας στην πλάγια γραμμή ή με υπερβολικές διαμαρτυρίες, θα καταλογίζεται τεχνική ποινή μόλις ολοκληρωθεί η φάση.
Instant Replay System (IRS)
Η EuroLeague εισάγει και νέες περιπτώσεις χρήσης του Instant Replay.
Παράβαση 8 δευτερολέπτων: Μπορεί πλέον να ελεγχθεί στα τελευταία 2 λεπτά της 4ης περιόδου και στην παράταση, εφόσον έχει σφυριχτεί. Οι προπονητές μπορούν να ζητήσουν challenge σε οποιοδήποτε σημείο, αρκεί να έχει καταλογιστεί παράβαση.
Ταυτοποίηση φάουλ: Οι διαιτητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το IRS για να βεβαιωθούν ποιος παίκτης υπέπεσε σε φάουλ, σε περίπτωση πιθανής λανθασμένης καταγραφής. Οι έλεγχοι αυτοί δεν μπορούν να γίνουν αντικείμενο challenge από προπονητές.