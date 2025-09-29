Παράβαση 8 δευτερολέπτων : Μπορεί πλέον να ελεγχθεί στα τελευταία 2 λεπτά της 4ης περιόδου και στην παράταση, εφόσον έχει σφυριχτεί. Οι προπονητές μπορούν να ζητήσουν challenge σε οποιοδήποτε σημείο, αρκεί να έχει καταλογιστεί παράβαση.

Ταυτοποίηση φάουλ: Οι διαιτητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το IRS για να βεβαιωθούν ποιος παίκτης υπέπεσε σε φάουλ, σε περίπτωση πιθανής λανθασμένης καταγραφής. Οι έλεγχοι αυτοί δεν μπορούν να γίνουν αντικείμενο challenge από προπονητές.