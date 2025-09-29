Αναλυτικά οι αλλαγές που έρχονται, όπως τις παρουσίασε η Euroleague:

Τεχνικές ποινές και προειδοποιήσεις

  • Οι διαιτητές δεν θα δίνουν πλέον προειδοποιήσεις πριν καταλογίσουν τεχνική ποινή για ανάρμοστη συμπεριφορά ή «θέατρο».

  • Οι προειδοποιήσεις παραμένουν για καθυστέρηση παιχνιδιού, κίνηση χεριού μπροστά από τα μάτια σουτέρ και προσπάθειες απόσπασης προσοχής με φωνές, παλαμάκια ή πατήματα δίπλα στο οπτικό τους πεδίο.

Αποβολές προπονητών

  • Οι προπονητές θα αποβάλλονται αυτόματα εάν οι ίδιοι ή μέλος του πάγκου μπουν στο παρκέ κατά τη διάρκεια αιφνιδιασμού.

  • Αν προπονητής ή μέλος πάγκου διακόψει αιφνιδιασμό τρέχοντας στην πλάγια γραμμή ή με υπερβολικές διαμαρτυρίες, θα καταλογίζεται τεχνική ποινή μόλις ολοκληρωθεί η φάση.

Instant Replay System (IRS)

Η EuroLeague εισάγει και νέες περιπτώσεις χρήσης του Instant Replay.

  • Παράβαση 8 δευτερολέπτων: Μπορεί πλέον να ελεγχθεί στα τελευταία 2 λεπτά της 4ης περιόδου και στην παράταση, εφόσον έχει σφυριχτεί. Οι προπονητές μπορούν να ζητήσουν challenge σε οποιοδήποτε σημείο, αρκεί να έχει καταλογιστεί παράβαση.

  • Ταυτοποίηση φάουλ: Οι διαιτητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το IRS για να βεβαιωθούν ποιος παίκτης υπέπεσε σε φάουλ, σε περίπτωση πιθανής λανθασμένης καταγραφής. Οι έλεγχοι αυτοί δεν μπορούν να γίνουν αντικείμενο challenge από προπονητές.

