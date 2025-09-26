Παρελθόν αποτελεί πλέον απο την Παρτίζαν Φράνκ Ντιλικινά, καθώς βρέθηκε η χρυσή τομή για την οριστική συμφωνία με τον Ολυμπιακό.

Έτσι ο ο 27χρονος Γάλλος γκάρντ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στους Πρωταθλητές Ελλάδας, δίνοντας την έξτρα λύση που αναζητούσε για το σύνολο του ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Παρακάτω η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός: