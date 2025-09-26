Παρελθόν αποτελεί πλέον απο την Παρτίζαν Φράνκ Ντιλικινά, καθώς βρέθηκε η χρυσή τομή για την οριστική συμφωνία με τον Ολυμπιακό.
Έτσι ο ο 27χρονος Γάλλος γκάρντ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στους Πρωταθλητές Ελλάδας, δίνοντας την έξτρα λύση που αναζητούσε για το σύνολο του ο Γιώργος Μπαρτζώκας.
Παρακάτω η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:
✍️🏽Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Frank Ntilikina.
✍️🏽Olympiacos BC announces the signing of Frank Ntilikina.#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFighthttps://t.co/XvURaZgfpA
— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 26, 2025