Ρεκόρ… ταχύτητας από τους φίλους του Ολυμπιακού!

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ, ανακοίνωσε sold out, για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό AKTOR στο πλαίσιο της 30ής αγωνιστικής της EuroLeague.

Οι οπαδοί των Πειραιωτών, εξάντλησαν τα εισιτήρια σε χρόνο… dt, για μια αναμέτρηση προγραμματισμένη στις 6 Μαρτίου 2026!

Δυναμικό «παρών» για μια ακόμη φορά, από τους φιλάθλους των Πρωταθλητών Ελλάδος, που δεν ρίσκαραν να περιμένουν μέχρι την άνοιξη, για να κλείσουν τις θέσεις τους.

Παράλληλα, προς sold out φαίνεται ότι πάνε επίσης τα παιχνίδια με τη Dubai BC, τη Μονακό και τη Φενέρμπαχτσε!

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

«Το πρώτο sold out της χρονιάς είναι γεγονός!

Μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες από την κυκλοφορία των εισιτηρίων για όλους τους εντός έδρας αγώνες της EuroLeague Regular Season και επτά μήνες πριν από τη διεξαγωγή της αναμέτρησης, εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια για το ματς της 30ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας με τον Παναθηναϊκό (06/03/2026).

Παράλληλα, σε τροχιά sold out κινούνται και οι αναμετρήσεις με τη Dubai BC, την AS Monaco και τη Fenerbahçe»!