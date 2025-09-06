Ο Κίναν Έβανς είναι και πάλι εδώ!

Ο Έβανς με τα «ερυθρόλευκα»

Ο άσος του Ολυμπιακού, επέστρεψε στην ενεργό δράση, σκόραρε και «άφησε» υποσχέσεις για το μέλλον.

Οι «ερυθρόλευκοι», φιλοξενήσαν τον Προμηθέα Πάτρας, στο ΣΕΦ, σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα.

Οι Πειραιώτες, επικράτησαν, άνετα, με σκορ 95-67 των Πατρινών και μπήκαν με το «δεξί» στη σεζόν.

Τα βλέμματα, τράβηξε ο Κίναν Έβανς με την παρουσία του.

Ο Αμερικανός γκαρντ, γύρισε στα παρκέ, μετά από 15 μήνες απουσίας.

Στο ντεμπούτο του με τον «δαφνοστεφανωμένο» στο στήθος, ήταν άκρως θετικός.

Σκόραρε το πρώτο του καλάθι και η ΚΑΕ Ολυμπιακός, μοιράστηκε την στιγμή στα social media.

Ο άλλοτε άσος της Ζαλγίρις, τελείωσε την αναμέτρηση με 3 πόντους και ο Γιώργος Μπαρτζώκας προσθέτει ένα ακόμη «όπλο» στη φαρέτρα του!

«Κλικ» από τις πρώτες προσπάθειες του 29χρονου άσου στο ΣΕΦ

«Κλικ» από τις πρώτες προσπάθειες του 29χρονου άσου στο ΣΕΦ

Τελευταία Νέα