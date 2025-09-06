Ο Κίναν Έβανς είναι και πάλι εδώ!

Ο άσος του Ολυμπιακού, επέστρεψε στην ενεργό δράση, σκόραρε και «άφησε» υποσχέσεις για το μέλλον.

Οι «ερυθρόλευκοι», φιλοξενήσαν τον Προμηθέα Πάτρας, στο ΣΕΦ, σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα.

View this post on Instagram A post shared by Olympiacos B.C. (@olympiacosbc)

Οι Πειραιώτες, επικράτησαν, άνετα, με σκορ 95-67 των Πατρινών και μπήκαν με το «δεξί» στη σεζόν.

View this post on Instagram A post shared by Olympiacos B.C. (@olympiacosbc)

Τα βλέμματα, τράβηξε ο Κίναν Έβανς με την παρουσία του.

Ο Αμερικανός γκαρντ, γύρισε στα παρκέ, μετά από 15 μήνες απουσίας.

Στο ντεμπούτο του με τον «δαφνοστεφανωμένο» στο στήθος, ήταν άκρως θετικός.

Σκόραρε το πρώτο του καλάθι και η ΚΑΕ Ολυμπιακός, μοιράστηκε την στιγμή στα social media.

View this post on Instagram A post shared by Olympiacos B.C. (@olympiacosbc)

Ο άλλοτε άσος της Ζαλγίρις, τελείωσε την αναμέτρηση με 3 πόντους και ο Γιώργος Μπαρτζώκας προσθέτει ένα ακόμη «όπλο» στη φαρέτρα του!