Το ημερολόγιο, έγραφε 5 Σεπτεμβρίου 2024. Τότε, το «Ελευθέριος Βενιζέλος», σηκώθηκε… στον αέρα, για χάρη του Εβάν Φουρνιέ!

Εκείνη την ημέρα, ο Ολυμπιακός, ολοκλήρωσε μια σπουδαία προσθήκη, που έμελλε να στιγματίσει και τις δύο πλευρές.

Ο Γάλλος «σταρ», κλείνει έναν χρόνο στα ερυθρόλευκα. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, δέθηκε με το σύλλογο και προσέφερε μοναδικά στιγμιότυπα.

Αυτές είναι οι κορυφαίες, αγωνιστικές και μη, στιγμές του Φουρνιέ, ως κάτοικος Πειραιά!

View this post on Instagram A post shared by Evan Mehdi Fournier (@evanfournier10)

Η υποδοχή

Ο Διεθνής Αερολιμένας της Αθήνας, τέτοιες μέρες πέρσι, «σείστηκε».

Χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού, έσπευσαν στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ώστε να υποδεχθούν τον Φουρνιέ.

Με το που εμφανίστηκε ο Γάλλος, έγινε αμέσως «ένα» με τον κόσμο! Συνθήματα και τραγούδια με φανέλα και κασκόλ των Πρωταθλητών Ελλάδος!

Με μπλουζάκι «un sacre club», η πρώτη του επαφή με την Ελλάδα, ήταν… καυτή!

«Ραψωδία» στο ΟΑΚΑ

Στις 8 Νοεμβρίου 2024, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, έδωσαν μια ξεχωριστή «παράσταση» στο ΟΑΚΑ.

Για την 8η αγωνιστική της Euroleague, η μπασκετική Ευρώπη, παρακολούθησε μια διαφήμιση του αθλήματος.

Evan Fournier vs Panathinaikos: 22 PTS 4/6 from 3 Olympiacos wins in OAKA The First EuroLeague Greek derby of the season. pic.twitter.com/gqtdDdomgc — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) November 8, 2024

Νικήτρια ομάδα, αυτή του Γιώργου Μπαρτζώκα, με σκορ 89-94. Μεγάλος πρωταγωνιστής, ο Εβάν Φουρνιέ που ήταν… clutch.

Ο 32χρονος γκαρντ, σημείωσε 22 πόντους, με 5/10 δίποντα και 4/6 τρίποντα. Στα τελευταία λεπτά, ήταν καθοριστικός και με δικές του επιθετικές προσπάθειες, έδωσε το ροζ φύλλο αγώνα στους «ερυθρόλευκους».

Το «ρεσιτάλ» της Μαδρίτης

Για την 22η αγωνιστική της Euroleague, ο Ολυμπιακός έφυγε με το «διπλό» από τη Μαδρίτη. Νίκη επί της Ρεάλ, με σκορ 96-86, χάρη σε έναν… ακαταμάχητο Εβάν Φουρνιέ.

Ο Γάλλος φόργουορντ, πήρε από το «χέρι» την ομάδα του. Με 28 πόντους και εντυπωσιακά στατιστικά, έριξε στο… καναβάτσο τη «βασίλισσα».

Εκείνο το βράδυ, ό,τι ακουμπούσε, γινόταν «χρυσός». Buzzer-beater, τρίποντα, λέι απ, τα πάντα. Αποκορύφωμα, το ξέσπασμά του στην τρίτη περίοδο και οι έξαλλοι πανηγυρισμοί του, με το βλέμμα στους Έλληνες φιλάθλους.

Το «κλάμα» και ο Σπανούλης

Συμβόλαιο με την επιτυχία, δεν έχει κανείς. Στο Final Four του Άμπου Ντάμπι, ο Ολυμπιακός γνώρισε «οδυνηρό» αποκλεισμό από τη Μονακό.

Ο Εβάν Φουρνιέ, αν και τα έδωσε όλα, δεν ήταν αρκετός. Στο τέλος, «λύγισε».

Σε μια γωνία της «Etihad Arena», ξέσπασε σε λυγμούς. Εκείνη τη στιγμή, ο Βασίλης Σπανούλης τον παρηγόρησε.

🥹 Evan Fournier was in tears after Olympiacos’ defeat, with Vassilis Spanoulis coming over to comfort him. 🎥 @gazzetta_gr pic.twitter.com/ToullJGmEZ — SKWEEK (@skweektv) May 23, 2025

Τον πήρε μια στοργική αγκαλιά και σαν άλλος πατέρας, στάθηκε δίπλα του. Ένα άκρως συγκινητικό στιγμιότυπο, για το οποίο μίλησε λίγο αργότερα ο Έλληνας κόουτς.

«Έχω περάσει κι εγώ από τέτοιες επίπονες στιγμές. Του έδωσα κάποιες συμβουλές για να σηκώσει κεφάλι», ανέφερε λίγο μετά ο «V-Span».

🗣️ Vassilis Spanoulis on his emotional moment with Evan Fournier. pic.twitter.com/OhzSJCbA3k — George Zakkas (@ZakkasGeorge) May 24, 2025

Ο… Βασιλιάς του «Χ»

Ο Φουρνιέ, παίζει μπάλα και εκτός παρκέ.

Τα social media, αποτελούν το χόμπι του. Συγκεκριμένα, στο «X», είναι κάτι περισσότερο από δραστήριος!

Εκεί, έχει ποστάρει ορισμένα επικά «τιτιβίσματα», τόσο για το μπάσκετ, όσο και για την «τρέλη» του αγάπη για την Ελλάδα!

Its hard to stay fit on this team🤣 pic.twitter.com/0xcn9yYmy3 — Evan Fournier (@EvanFourmizz) January 4, 2025

Ok my friends its time…Mykonos highlights???😈 — Evan Fournier (@EvanFourmizz) June 17, 2025

If you dont listen to everything I say next season this is whats gonna happen @gianlary5 pic.twitter.com/wl9H4JyP9b — Evan Fournier (@EvanFourmizz) August 16, 2025

Θύρα 7 Γαλλίας

Πέραν όλων των άλλων, η σχέση του Εβαν Φουρνιέ με την «ερυθρόλευκη» εξέδρα είναι ξεχωριστή.

Σε πολλές αναμετρήσεις, μετά τη λήξη τους, περνάει χρόνο με τους φίλους της ομάδας.

Evan Fournier celebrates Greek derby win vs Panathinaikos with fans 🗣️ pic.twitter.com/pRGpdWo7Oh — BasketNews (@BasketNews_com) March 14, 2025

Η αγάπη του γι’ αυτούς, απεριόριστη. Μάλιστα, ακόμα και εκτός γηπέδου.

Πιο συγκεκριμένα, ο φωτογραφικός «φακός» τον έχει απαθανατίσει, με μπλούζα των οργανωμένων οπαδών, ακόμα και σε προσωπικές του εξόδους!

Αν μη τι άλλο, μια σχέση αμοιβαίου πάθους και σεβασμού!