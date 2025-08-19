Ο Νίκολα Βούτσεβιτς είναι έτοιμος για μία ακόμα σεζόν του NBA, στο Σικάγο και τους Μπουλς. Ο Μαυροβούνιος σέντερ μίλησε στην ιστοσελίδα Basket USA, αποκαλύπτοντας ότι το Ευρωμπάσκετ 2025 θα είναι το τελευταίο στην καριέρα του, ότι θα παραμείνει στους Μπουλς παρά την έντονη φημολογία, ενώ αναφέρθηκε και στον άλλοτε συμπαίκτη του στους Ορλάντο Μάτζικ και νυν αστέρα του Ολυμπιακού, Εβάν Φουρνιέ.

«Πριν από μία εβδομάδα, ο gm των Μπουλς επιβεβαίωσε ότι καμία φήμη δεν ήταν αληθινή και όλα όσα έχουμε συμφωνήσει, είναι σε ισχύ. Το γνώριζα ήδη, αλλά είναι όμορφο να σε καλεί ο gm και να στο λέει. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα ανήκω στους Μπουλς όταν θα ξεκινήσει η σεζόν. Με αυτό το σκεπτικό προετοιμάζομαι. Μετά απ’ αυτό δε γνωρίζω τι θα συμβεί, θα δούμε», δήλωσε ο 35χρονος Μαυροβούνιος σέντερ.

«Είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτόν. Είχε δύο δύσκολα χρόνια στη Νέα Υόρκη και στο Ντιτρόιτ. Ήταν φανερό πως δεν ήταν χαρούμενος, δεν είχε αυτή τη σπίθα για το παιχνίδι, που έχει συνήθως. Ο Ολυμπιακός με τους φιλάθλους του, την ενέργεια του έκανε πολύ καλό», είπε αναφερόμενος στον Φουρνιέ.