Η νέα σεζόν πλησιάζει και ο Ολυμπιακός ξεκινάει το «ταξίδι» του!

Η προετοιμασία των Πρωταθλητών Ελλάδος, έχει ήδη αρχίσει.

Όλοι οι παίκτες, πλην των διεθνών, έχουν συγκεντρωθεί για τα εργομετρικά και τις πρώτες προπονήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ, έκανε γνωστά τα νούμερα της ομάδας. Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα, έκανε τις επιλογές του.

Σε σχέση με πέρσι, μόνο ο Κίναν Έβανς άλλαξε αριθμό. Από το Νο12, πήγε στο Νο2. Με αυτόν τον αριθμό, ελπίζει σε μια «δυναμική» επάνοδο στα παρκέ.

Παράλληλα και οι «νέοι» του ρόστερ, διάλεξαν τα νούμερά τους.

Ο Τάισον Γουόρντ, πήρε το Νο3, ο Όμηρος Νετζήπογλου το Νο21, ο Ντόντα Χολ το Νο45 και ο Κώστας Αντετοκούνμπο το Νο37.

Ο Ολυμπιακός, προέβη σε σχετική ανακοίνωση, μέσω των social media. Παράλληλα, στην ανάρτησή του, έδωσε και το σύνθημα, ενόψει της νέας σεζόν!

«Οι αριθμοί στις «ερυθρόλευκες» φανέλες κλείδωσαν Η αντίστροφη μέτρηση τελειώνει… ΞΕΚΙΝΑΜΕ!», το χαρακτηριστικό μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Αναλυτικά οι αριθμοί των Πειραιωτών

Τόμας Γουόκαπ 0

Κίναν Έβανς 2

Τάισον Γουόρντ 3

Γιώργος Μπουρνελές 4

Γιαννούλης Λαρεντζάκης 5

Σέιμπεν Λι 9

Μουστάφα Φαλ 10

Σάσα Βεζένκοφ 14

Κώστας Παπανικολάου 16

Όμηρος Νετζήπογλου 21

Τάιλερ Ντόρσεϊ 22

Άλεκ Πίτερς 25

Νίκολα Μιλουτίνοφ 33

Κώστας Αντετοκούνμπο 37

Ντόντα Χολ 45

Σακίλ ΜακΚίσικ 77

Εβάν Φουρνιέ 94