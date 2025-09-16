Ο Ολυμπιακός δηλώνει και πάλι «παρών» στο Champions League, μετά από 57 μήνες!

Οι «ερυθρόλευκοι» , αντιμετωπίζουν την Τετάρτη (17/09, 19:45), την Πάφο, στην πρεμιέρα της League Phase, της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, επιστρέφει στα «αστέρια» μετά τη σεζόν 2020-2021.

Τότε, οι Πειραιώτες , «κονταροχτυπήθηκαν» με τις Μάντσεστερ Σίτι, Πόρτο και Μαρσέιγ.

Με μια νίκη και πέντε ήττες, κατέλαβαν την τρίτη θέση του ομίλου και συνέχισαν στα νοκ-άουτ του Europa League.

Η «ακροτελεύτια» αναμέτρηση των Πρωταθλητών Ελλάδος στο Champions League, ήταν στις 9 Δεκεμβρίου 2020.

Τότε, στο άδειο λόγω Cocid-19, Στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ο Ολυμπιακός φιλοξένησε την Πόρτο.

Εκείνο το βράδυ, οι Πορτογάλοι, κατάφεραν να επικρατήσουν με σκορ 2-0, χάρη σε γκολ των Οτάβιο και Ουρίμπε και να περάσουν στην επόμενη φάση.

Οι «συνδετικοί» κρίκοι

Από το ρόστερ εκείνης της σεζόν, μόνο ένας συνεχίζει να φοράει τον «δαφνοστεφανωμένο» στο στήθος. Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης!

Ο Έλληνας κίπερ, ήταν στον πάγκο αλλά δεν πήρε χρόνο συμμετοχής κόντρα σους «Δράκους».

Ωστόσο, υπάρχει ένα ακόμη πρόσωπο, που συνδέει τις δύο αυτούς αγώνες.

Αυτό, είναι του Μεχντί Ταρεμί!

Ο Ιρανός φορ του Ολυμπιακού, ήρθε από την Ίντερ και έκανε άμεσα, αισθητή την παρουσία του.

Με «ντοπιέτα» στο ντεμπούτο του κόντρα στον Πανσερραϊκό (5-0), συστήθηκε στον κόσμο της ομάδας.

𝐌𝐞𝐡𝐝𝐢 𝐓𝐚𝐫𝐞𝐦𝐢 ⚽️⚽️ 𝑾𝒉𝒂𝒕 𝒂 𝒅𝒆𝒃𝒖𝒕 🔥🔴⚪️ pic.twitter.com/ZtrvXLyWEF — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 13, 2025

Ο 32χρονος επιθετικός, ήταν ανάμεσα στους αναπληρωματικούς της Πόρτο, εκείνη τη χειμωνιάτικη βραδιά του 2020 στο Φάληρο.

Όπως συνέβη και με τον Τζολάκη, ούτε αυτός πέρασε στον αγωνιστικό χώρο.

Και ας μην έπαιξαν λεπτό, οι δυο τους αποτελούν το σημείο «επαφής» αυτών των δύο ευρωπαϊκών ραντεβού!

Αξίξει να σημειωθεί, πως στις επιλογές του Πέδρο Μαρτίνς, βρισκόταν και ο Πέπε Ροντρίγκες!

View this post on Instagram A post shared by Pedro Rodrigues | Football (@pprodrigues88)

Ο 28χρονος άσος, αποτελεί βασικό «γρανάζι» της Πάφου, η οποία επισκέπτεται την Τετάρτη το «Γ. Καραϊσκάκης»!