Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στα «αστέρια»!

Μετά από πέντε χρόνια απουσίας, οι Πειραιώτες είναι και πάλι στο UEFA Champions League.

Το βράδυ της Τετάρτης (17/09, 19:45), οι «ερυθρόλευκοι» φιλοξενούν την Πάφο, για την πρώτη αγωνιστική της League Phase.

Ο Χόσε Λουίς Μεντιλίμπαρ, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου, ενόψει του αγώνα με τους Πρωταθλητές Κύπρου.

Ο Βάσκος τεχνικός, στάθηκε στη νοοτροπία της ομάδας του, ενώ έβγαλε και το «καπέλο» του στους αντιπάλους του.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην κατάσταση των τραυματιών (Γιάρεμτσουκ – Ροντινέι) και τον Μεχντί Ταρεμί.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Για τον αγώνα: «Φυσιολογικά αντιμετωπίζουμε τη στιγμή. Είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση. Αντιμετωπίζουμε το παιχνίδι κανονικά. Δεν υπάρχει διαφορά στο πώς προετοιμάζουμε το παιχνίδι σε σχέση με τα ματς του πρωταθλήματος».

Για το αν οι πρόσφατες ευρωπαϊκές επιτυχίες έχουν αλλάξει τη νοοτροπία του Ολυμπιακού: «Αυτό θα το δούμε αύριο, όμως αυτό είναι το ζητούμενο. Θέλουμε να έχουμε τη νοοτροπία του νικητή. Θέλουμε να δείξουμε πως θέλουμε να κερδίζουμε όλα τα παιχνίδια. Υπάρχουν οι θεωρητικά ανίκητες ομάδες, αλλά θέλουμε να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένοι και να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό».

Για τις βασικές του επιλογές και αν είναι έτοιμος ο Ροντινέι: «Δεν ξέρουμε αν είναι έτοιμος. Μέχρι και χθες έκανε θεραπείες. Σήμερα ελπίζουμε πως θα προπονηθεί. Αν προπονηθεί θα είναι έτοιμος να παίξει. Για την ενδεκάδα θα δεις αύριο».

🔴⚪🗣️ Mendilibar: “We have prepared our game very well and we want to show we approach every match with the aim of winning”.​ ____________ 🔴⚪🗣️ Μεντιλίμπαρ: «Έχουμε προετοιμάσει πολύ καλά το παιχνίδι μας και θέλουμε να δείξουμε ότι αντιμετωπίζουμε όλα τα παιχνίδια με σκοπό τη… pic.twitter.com/uS8ggW8ULb — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 16, 2025

Για την Πάφο: «Προκαλεί σεβασμό η Πάφος. Έδειξε ότι είναι πολύ ανταγωνιστική. Έχει πάρει την πρόκριση και αυτό δείχνει ότι αξίζει να βρίσκεται εδώ. Δεν έχει τρανταχτά ονόματα, αλλά είναι πάντα συγκεντρωμένοι, ανταγωνιστικοί και τους σεβόμαστε όπως όλους τους αντιπάλους μας».

Για το ενδεχόμενο να παίξουν μαζί Ελ Κααμπί – Ταρέμι και για την κατάσταση του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ: «Ο Γιάρεμτσουκ εδώ και δυόμιση βδομάδες σε θεραπεία, πάει πολύ καλά, αλλά δεν είναι ακόμα διαθέσιμος. Είναι καλό να έχεις δύο παίκτες όπως αυτοί διαθέσιμοι. Ο Αγιούμπ μας έχει δώσει πολλά και ελπίζουμε πως ο Ταρέμι θα έχει την ευκαιρία να μας δώσει και εκείνος».