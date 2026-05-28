Ο πρώην πρόεδρος της Ferrari, Λούκα Ντι Μοντετζέμολο αναφέρθηκε με τη σειρά του για το νέο Ιταλικό μοντέλο, την Luce που η Ferrari σίγουρα είχε κάτι άλλο στο μυαλό της, εκτός από τις παραδοσιακές γραμμές που μας έχει συνηθίσει. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι “καλύτερα να μην μιλάμε για αυτό το μοντέλο.”

«Αν έπρεπε να πω αυτό που πιστεύω, θα έβλαπτα τη Ferrari. Ρισκάρουμε να καταστρέψουμε έναν θρύλο και λυπάμαι πραγματικά γι’ αυτό. Ελπίζω να αφαιρέσουν τουλάχιστον το Cavallino (το σήμα με ανορθωμένο καλπάζον άλογο) από αυτό το αυτοκίνητο.

Αυτό είναι σίγουρα ένα αυτοκίνητο που τουλάχιστον οι Κινέζοι δεν θα αντιγράψουν από εμάς.»

Ακόμη και ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης και Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών της χώρας, έγραψε για το αυτοκίνητο: «Είναι ηλεκτρικό και πολύ ακριβό ( κοστίζει 550.000 ευρώ!) Μοιάζει με οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτοκίνητο από της Ferrari.» τόνισε το κυβερνητικό στέλεχος.

Η συνολική ισχύς φτάνει τους 1.050 ίππους και η ροπή τα 990 Nm. Η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε μόλις 2,5 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 310 χλμ./ώρα.