Το MICRA λανσαρίστηκε το 1983 και έχει καθιερωθεί ως ένα απόλυτα αξιόπιστο και ευέλικτο αυτοκίνητο πόλης.

Το νέο Micra, το δημοφιλέστατο ιαπωνικό supermini έκανε το ντεμπούτο του στην ελληνική αγορά. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο μουσείο Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή στην Αθήνα.

Με το νέο μοντέλο επιστρέφει στην αγορά με ένα αμιγώς ηλεκτρικό κινητήριο σύνολο, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής για τη μάρκα, 40 χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία.

Το νέο MICRA πατάει στην πλατφόρμα AmpR Small-car και προσφέρει δύο επιλογές μπαταρίας, 40 kWh για αυτονομία έως και 317 km και 52 kWh για αυτονομία έως και 416 km, ενώ η ταχεία φόρτιση 100kW επιτρέπει φόρτιση από 15% σε 80% σε μόλις 30 λεπτά, καθιστώντας το ιδανικό τόσο για την αστική μετακίνηση όσο και για απολαυστικές διαδρομές εκτός πόλης.

Η προηγμένη τεχνολογία του νέου MICRA έχει σχεδιαστεί για να κάνει την καθημερινή οδήγηση πιο απλή και άνετη. Οι ενσωματωμένες υπηρεσίες της Google προσφέρουν άμεση πρόσβαση στις εφαρμογές Google Maps, Assistant και Play Store, ενώ η εφαρμογή NissanConnect επιτρέπει απομακρυσμένο έλεγχο βασικών λειτουργιών, όπως η κατάσταση φόρτισης, η αυτονομία και η θερμοκρασία καμπίνας, διαμορφώνοντας μια σύγχρονη, διαισθητική και πλήρως συνδεδεμένη οδηγική εμπειρία.