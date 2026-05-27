Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου για τους υποψηφίους των ΓΕΛ, με πρώτο μάθημα τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

Στις 3 Ιουνίου θα ακολουθήσουν οι εξετάσεις στα Αρχαία Ελληνικά, τα Μαθηματικά και τη Βιολογία, ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού των υποψηφίων. Δύο ημέρες αργότερα, στις 5 Ιουνίου, θα διεξαχθούν οι εξετάσεις σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική.

Η αυλαία των Πανελληνίων για τα ΓΕΛ θα πέσει στις 8 Ιουνίου, με τα μαθήματα Ιστορίας, Φυσικής και Οικονομίας.

Για τους μαθητές των ΕΠΑΛ, οι εξετάσεις ξεκινούν στις 30 Μαΐου με το μάθημα των Νέων Ελληνικών, ενώ στις 2 Ιουνίου θα εξεταστούν στα Μαθηματικά (Άλγεβρα). Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας θα πραγματοποιηθούν από τις 4 έως και τις 15 Ιουνίου.

Παράλληλα, οι εξετάσεις ειδικών μαθημάτων έχουν προγραμματιστεί για το διάστημα από 16 έως 25 Ιουνίου.

Τέλος, από τις 15 έως τις 26 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι υγειονομικές εξετάσεις και οι πρακτικές δοκιμασίες για τους υποψηφίους που επιθυμούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ.