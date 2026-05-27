Η ίση αμοιβή για ίση εργασία παραμένει ζητούμενο, παρά το γεγονός ότι κατοχυρώνεται συνταγματικά, όπως τόνισε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως κατά την παρουσίαση του νέου νομοσχεδίου. Η υπουργός επισήμανε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν μισθολογικές ανισότητες, κυρίως ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες.

Σύμφωνα με την κ. Κεραμέως, στόχος είναι να καλυφθούν τα υφιστάμενα κενά, ιδίως σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες και επαγγελματικούς τομείς όπου οι διαφορές στις αποδοχές παραμένουν έντονες.

Η υπουργός υπογράμμισε ότι το νομοσχέδιο δεν επιδιώκει την καθιέρωση ενιαίων μισθών για όλους, αλλά εστιάζει στις αδικαιολόγητες αποκλίσεις στις αμοιβές μεταξύ εργαζομένων. Παράλληλα, θα παρέχεται η δυνατότητα στους εργαζόμενους να προσφεύγουν σε αρμόδιους φορείς ή στη Δικαιοσύνη, όταν θεωρούν ότι αντιμετωπίζουν άνιση μεταχείριση.

Το νέο σχέδιο νόμου αναμένεται να τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση και ακολούθως να κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση.