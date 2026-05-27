Εντυπωσίασε ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ καθώς σε βίντεο φαίνεται να απομακρύνει με τα χέρια του δύο φίδια. Ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ εμφανίζεται να αρπάζει τα δύο φίδια με τα γυμνά του χέρια, στην αυλή της παραθαλάσσιας κατοικίας του Μεχμέτ Οζ, διευθυντή των Κέντρων Υπηρεσιών Medicare και Medicaid.

Στο βίντεο, τα δύο φίδια διακρίνονται να κινούνται νευρικά στη γωνία της βεράντας, ενώ ο Κένεντι φορώντας κοστούμι και γραβάτα, τα πλησιάζει και τα σηκώνει για να τα δείξει στην κάμερα, στη σύζυγό του και στον Οζ.

Ο Οζ ακούγεται να σχολιάζει στο παρασκήνιο: «Κάνουν σεξ». Η σύζυγός του εμφανώς ανήσυχη, τον προτρέπει να τα αφήσει.

Παρά τις αντιδράσεις της συζύγου του, ο Κένεντι Τζούνιορ γελά, κρατώντας τα φίδια που προσπαθούν να ξεφύγουν. Τα Black Racer, σύμφωνα με ειδικούς, δεν είναι δηλητηριώδη.

Μια μακρά… σχέση με τα ζώα

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ απασχολεί με την ιδιόρρυθμη σχέση του με τα ζώα. Σύμφωνα με βιογραφία του 2015 του Jerry Oppenheimer, είχε μεταφέρει ως παιδί ένα σακίδιο γεμάτο ερπετά σε πτήση. Το ενδιαφέρον του για άγρια και εξωτικά ζώα φαίνεται να συνεχίζεται έως σήμερα.

Ο Κένεντι επίσης έχει παραδεχτεί στο παρελθόν ότι παράτησε το κουφάρι μιας αρκούδας στο Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης.