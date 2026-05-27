Με έντονα προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τον Κηφισό και τη λεωφόρο Κηφισίας να καταγράφουν τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις.

Στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού, από τη Μεταμόρφωση έως το Αιγάλεω, η κίνηση διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες, ενώ αυξημένος είναι ο φόρτος και στην άνοδο, κυρίως στο ύψος της Νέας Ιωνίας και της Νέας Φιλαδέλφειας.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι και η λεωφόρος Κηφισίας, κυρίως στο ρεύμα προς το κέντρο, από Κηφισιά και Μαρούσι έως Χαλάνδρι. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη Μεσογείων και στην Κατεχάκη, ειδικά κοντά στις συνδέσεις με την Αττική Οδό.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας, ενώ προβλήματα καταγράφονται στη λεωφόρο Βουλιαγμένης προς Αθήνα, αλλά και στην παραλιακή, κυρίως στα τμήματα προς Παλαιό Φάληρο και Πειραιά.

Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπου παρατηρούνται καθυστερήσεις στις οδικές αρτηρίες εισόδου και εξόδου της πόλης.

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο καταγράφονται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας, ενώ στην έξοδο για Λαμία οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 10 έως 15 λεπτά. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στην έξοδο για Λαμία.

