Το Διεθνές Κέντρο Αθλητικών Σπουδών (CIES) έκανε γνωστές τις πιθανότητες που δίνει στις ομάδες για την κατάκτηση του εκάστοτε πρωταθλήματος. Μέσα σε αυτές τις προβλέψεις, υπάρχει και η δική μας Stoiximan Super League, με το CIES να χρίζει τον Ολυμπιακό ως το μεγάλο φαβορί.

Πιο συγκεκριμένα, για το ελληνικό πρωτάθλημα της σεζόν 2025-26, οι «ερυθρόλευκοι» συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες για την κατάκτησή του. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει ποσοστό 36,5%, με την ΑΕΚ να ακολουθεί με 29%. Στην τρίτη θέση συναντάμαι τον ΠΑΟΚ με 19% και τέταρτο τον Παναθηναϊκό με 10,1%. Τέλος, όλοι οι υπόλοιποι σύλλογοι συγκεντρώνουν ποσοστό κάτω από 0,1%.

Την ίδια ώρα, στην Αγγλία και την Premier League, η Λίβερπουλ είναι πρώτη με ποσοστό 28,9%. Έπονται η Άρσεναλ με 18,8%, η Τσέλσι με 16,2% και η Μάντσεστερ Σίτι με 14,4%. Η πρώτη ανατροπή βρίσκεται στην Ισπανία, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να είναι πρώτη με 40,6% και την Μπαρτσελόνα δεύτερη με 29,6%. Τρίτη βρίσκεται η Ατλέτικο Μαδρίτης με 22,1%.

Στη Γαλλία η Παρί Σεν Ζερμέν δεν «κουνιέται» από την κορυφή, με ποσοστό 73%, ενώ δεύτερη είναι η Μονακό με 7,7%. Στη Γερμανία φαβορί είναι η Μπάγερν Μονάχου με 61,4%, ενώ η δεύτερη Ντόρτμουντ έχει 8,8%. Τρίτη είναι η Μπάγερ Λεβερκούζεν με 8,3%. Πιο ανοιχτά δείχνουν τα πράγματα στην Ιταλία και τη Serie A. Η Ίντερ έχει 25,6%, η Γιουβέντους 18,2%, η Νάπολι 17,4%, η Ρόμα 13,3% και η Μίλαν 11,3%.

Η Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη, έχει τις περισσότερες πιθανότητες για την κατάκτηση της Pro League, με 36,3% και ακολουθεί η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ με 24,9%. Η Γκενκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα είναι στο 16,2%. Στην Πορτογαλία η Σπόρτινγκ Λισαβόνας του Φώτη Ιωαννίδη και του Γιώργου Βαγιαννίδη, βρίσκεται στην πρώτη θέση με 39,3%, η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη έχει 24,5%. Ακολουθεί η Μπράγκα με 21,1%, ενώ η Πόρτο βρίσκεται τέταρτη, με το αρκετά χαμηλό ποσοστό του 10%.