Ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική της Super League.

Στο παιχνίδι που άνοιξε το σημερινό πρόγραμμα, η ΑΕΚ επικράτησε στη Νέα Φιλαδέλφεια του Αστέρα Τρίπολης με 1-0 χάρη στο γκολ του Πιερό και έκανε το 2/2 στο πρωτάθλημα.

Δεύτερη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια και για τον ΠΑΟΚ, που κέρδισε εντός έδρας τον Ατρόμητο με 1-0. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Πέλκας.

Γκέλα για τον Παναθηναϊκό, που ήρθε 1-1 με τον Λεβαδειακό. Άνοιξε το σκορ ο Τζούριτσιτς για τους Πράσινους, ισοφάρισε ο Βέρμπιτς για τους Βοιωτούς.

Χθες, ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από τον Βόλο με 2-0, όπως και ο ΟΦΗ από τις Σέρρες (1-0), ενώ μεγάλη νίκη πέτυχε ο Παναιτωλικός στο Κλεάνθης Βικελίδης επί του Άρη με 2-0. Ισόπαλο 1-1 ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στη Λάρισα ανάμεσα στην τοπική ομάδα και την Κηφισιά.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ακολουθεί διακοπή για τους αγώνες των εθνικών ομάδων, με το πρωτάθλημα της Super League να επιστρέφει το σαββατοκύριακο 13-14 Σεπτεμβρίου. Οι ακριβείς ημερομηνίες κι ώρες των αγώνων δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής:

Σάββατο 30 Αυγούστου

Βόλος-Ολυμπιακός 0-2

Πανσερραϊκός-ΟΦΗ 0-1

Άρης- Παναιτωλικός 0-2

ΑΕΛ-Κηφισιά 1-1

Κυριακή 31 Αυγούστου

ΑΕΚ-Αστέρας Τρίπολης 1-0

ΠΑΟΚ- Ατρόμητος 1-0

Παναθηναϊκός-Λεβαδειακός 1-1

Η βαθμολογία:

*Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο, καθώς είχε αναβληθεί το μεταξύ ματς για την 1η αγωνιστική λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του Τριφυλλιού.

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:

Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΛ

Ατρόμητος – Άρης

Κηφισιά – Παναθηναϊκός

Λεβαδειακός – ΑΕΚ

Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός

ΟΦΗ – ΠΑΟΚ

Παναιτωλικός – Βόλος