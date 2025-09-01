Ολοκληρώθηκε και η 2η αγωνιστική της Super League και εσείς έχετε τη δυνατότητα να δείτε όλα τα γκολ, καθώς και τα καλύτερα στιγμιότυπα από τα επτά παιχνίδια.

Το πρόγραμμα άρχισε το Σάββατο 30/8 και συγκεκριμένα με τη νίκη του Ολυμπιακού με 2-0 επί του Βόλου στο Πανθεσσαλικό. Οι πρωταθλητές πέτυχαν και τα δύο τέρματά τους στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα με τους Τσικίνιο στο 77′ και Ρέτσο στο 86′

Κατόπιν ακολούθησε χρονικά το παιχνίδι του ΟΦΗ με τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες, στο οποίο οι Κρητική πήραν το «τρίπον το» χάρη στο γκολ που πέτυχε ο Μπόρχα Γκονζάλες στο 54′.

Εν συνεχεία είχαμε την έκπληξη της αγωνιστικής καθώς ο Παναιτωλικός νίκησε μέσα στο «Κλεάνθης Βικελίδης» τον Άρη με 2-0. Σκόρερ οι Αγκίρε στο 65′ και Άλεξιτς στο 87′.

Και το πρόγραμμα του Σαββάτου έκλεισε με το ισόπαλο 1-1 της ΑΕΛ με την Κηφισιά. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 51’ με τον Φακούντο Πέρες, ωστόσο οι ίδιοι ήταν που πέτυχαν και το αυτογκόλ της ισοφάρισης στο 63’ (Παντελάκης).

Από εκεί και πέρα την Κυριακή είχαμε τρία παιχνίδια με πρώτο χρονικά αυτό της ΑΕΚ που επικράτησε με 1-0 του Αστέρα Τρίπολης στην ΟΠΑ Arena. Σκόρερ ήταν ο Φραντζί Πιερό στο 38ο λεπτό.

Λίγο αργότερα ο ΠΑΟΚ νικούσε στην Τούμπα με 1-0 τον Ατρόμητο με το γκολ του δικεφάλου να σημειώνεται από τον Δημήτρη Πέλκα στο 73′.

Στο τελευταίο παιχνίδι που πραγματοποιήθηκε στη Λεωφόρο, ο Παναθηναϊκός υποχρεώθηκε σε ισοπαλία 1-1 με τον Λεβαδειακό. Οι πράσινοι έκαναν το 1-0 μόλις στο 1ο λεπτό με τον Φίλιπ Τζούριτσιτς, ωστόσο πρώην ποδοσφαιριστής τους ο Βέρμπιτς ισοφάρισε στο 88′.

Σάββατο 30/8

Βόλος-Ολυμπιακός 0-2

Πανσερραϊκός-ΟΦΗ 0-1

Άρης- Παναιτωλικός 0-2

ΑΕΛ-Κηφισιά 1-1

Κυριακή 31 Αυγούστου

ΑΕΚ-Αστέρας Τρίπολης 1-0

ΠΑΟΚ- Ατρόμητος 1-0

Παναθηναϊκός-Λεβαδειακός 1-1

Η βαθμολογία της Super League μετά από δύο αγωνιστικές

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:

Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΛ

Ατρόμητος – Άρης

Κηφισιά – Παναθηναϊκός

Λεβαδειακός – ΑΕΚ

Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός

ΟΦΗ – ΠΑΟΚ

Παναιτωλικός – Βόλος

*Ακόμη δεν έχουν οριστεί ημερομηνίες και ώρες έναρξης