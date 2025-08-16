Κάνοντας χρήση της απόφασης που είχε λάβει το Δ.Σ. της Super League από τις 25 Ιουνίου 2025, ο Παναθηναϊκός ζήτησε –και αναμένεται να γίνει αποδεκτό το αίτημα– την αναβολή του αγώνα της πρεμιέρας του πρωταθλήματος με τον ΟΦΗ, δικαίωμα που προβλέπεται για κάθε ομάδα που συμμετέχει σε διοργάνωση της UEFA.

Το «τριφύλλι» θέλει να επικεντρωθεί αποκλειστικά και μόνο στα δύο παιχνίδια με τη Σαμσουνσπόρ για τα play off του Europa League, τα οποία θα κρίνουν την πρόκριση στη League Phase. O Ρουί Βιτόρια θέλει να έχει την ομάδα του στο μέγιστο δυνατό επίπεδο ετοιμότητας, γνωρίζοντας ότι το διακύβευμα είναι τεράστιο για το σύλλογο, τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο.

Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, αφήνει στην άκρη την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, καθώς η Super League πρόκειται να αποδεχθεί την αναβολή του αγώνα με τον ΟΦΗ και ετοιμάζεται για δύο ευρωπαϊκές βραδιές που μπορούν να καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τη φετινή του πορεία στην Ευρώπη.