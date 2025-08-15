Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την Μπόκα Τζούνιορς για την απόκτηση του Βιθέντε Ταμπόρδα, του 24χρονου Αργεντινού μεσοεπιθετικού που αγωνίζεται τα τελευταία δύο χρόνια δανεικός στην Πλατένσε.

Μάλιστα στην Αργεντινή υποστηρίζουν ότι ο Παναθηναϊκός είναι πολύ κοντά σε συμφωνία για την απόκτηση του.

Πρόκειται για δεξιοπόδαρο παίκτη που μπορεί να καλύψει τη θέση πίσω από τον φορ, αλλά και να αγωνιστεί στα δύο άκρα της επίθεσης. Έχοντας αναδειχθεί από τις ακαδημίες της Μπόκα Τζούνιορς, έχει στεφθεί πρωταθλητής δύο φορές — το 2022 με την Μπόκα και το 2025 με την Πλατένσε.

Οι διαπραγματεύσεις με την Μπόκα βρίσκονται σε καλό δρόμο, ενώ η υπόθεση δεν σχετίζεται άμεσα με εκείνη του Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος μετά την πρόκριση επί της Σαχτάρ έστειλε…πράσινο μήνυμα.