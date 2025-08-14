Ο Παναθηναϊκός, αντιμετωπίζει στην Κρακοβία (14/08, 21:00), τη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Στη ρεβάνς του 0-0 του ΟΑΚΑ, οι «πράσινοι», θα κυνηγήσουν τη νίκη ανατροπή, ώστε να πάρουν το εισιτήριο για τον επόμενο γύρο του UEFA Europa League.

☘️MATCHDAY☘️ 🆚 FC Shakhtar Donetsk 🏆 UEFA Europa League 3rd qualifying round 🏟️ Reymana Stadium 🕗 21:00 📱Social Media Panathinaikos FC & Panathinaikos FC Official App 📺 COSMOTE SPORT 2#Panathinaikos #PAOFC #UEL #SHKPAO pic.twitter.com/t2XzWd8FlJ — Panathinaikos F.C. (@paofc_) August 14, 2025

Πριν λίγο, έγινε γνωστή η εντεκάδα που θα παρατάξει ο Ρουί Βιτόρια στο «Χένρικ Ρέιμαν» της Πολωνίας.

Αναλυτικά οι «11» του Παναθηναϊκού: Ντραγκόφσκι, Κότσιρας, Πάλμερ Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Μαξίμοβιτς, Τσέριν, Τσιριβέγια, Τετέ, Πελίστρι, Σβιντέρσκι.

Στον πάγκο: Λαφόντ, Ίνγκασον, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Σιώπης, Ζαρουρί, Μαντσίνι, Μπρέγκου, Ιωαννίδης, Γιερεμέγιεφ