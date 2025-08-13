Αυτά τα κλισέ που χρησιμοποιεί ο ποδοσφαιρόκοσμος για τέτοιες περιπτώσεις, όπως αυτή του αγώνα ανάμεσα στη Σαχτάρ και τον Παναθηναϊκό, μάλλον θα έχουν γίνει κουραστικά, ωστόσο λένε όλη την αλήθεια. «Τελικός», «παιχνίδι δίχως αύριο», «κρίνεται η σεζόν» (και είναι καλοκαίρι), «μάχη»! Διαλέγετε και παίρνετε! Ωστόσο στην Κρακοβία δεν θα κριθεί μονάχα η πρόκριση στα play off του Europa League για τον Παναθηναϊκό του Ρουί Βιτόρια, αλλά κάτι παραπάνω.

Εκεί θα φανεί το «μέταλλο» αυτής της ομάδας, εκεί θα φανεί αν ότι έχει «χτίσει» ο Πορτογάλος προπονητής έχει γερές βάσεις. Σε ένα παιχνίδι όλα αυτά; Ναι, σε ένα παιχνίδι. Γιατί ο Παναθηναϊκός θα παίξει στην Πολωνία για την επιστροφή σε μια διοργάνωση, η οποία έχει μεγαλύτερη λάμψη από το Conference League και θα επιχειρήσει να στείλει και ένα μήνυμα σε όλους όσοι τον έχουν… λησμονήσει.

Αφήστε στην άκρη τα επιπλέον έσοδα, τα οποία είναι πάντα σημαντικά για έναν σύλλογο, αλλά σκεφτείτε το επιπλέον κίνητρο που θα αποκτήσουν οι ποδοσφαιριστές του «τριφυλλιού» με την ενδεχόμενη παρουσία τους στη League Phase του Europa League. Καλύτεροι αντίπαλοι από τους Νιου Σέιντς, την Ελσίνκι, τη Ντινάμο Μινσκ, τη Μπόρατς και τη Βίκινγκουρ, πιο λαμπερό ποδοσφαιρικό… σανίδι, περισσότερα μάτια να τους παρακολουθούν, μεγαλύτερη αίγλη σε κάθε επιτυχία. Χαρά και για τον φίλαθλο του Παναθηναϊκού, ο οποίος θα δει την ομάδα του να κοντράρεται με ανταγωνιστικούς συλλόγους και να βρίσκεται μια… ανάσα από την πρώτη γραμμή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Αν και η Σαχτάρ έχει σημαντικές απουσίες, αναμένεται να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στην Κρακοβία σε σχέση με το ματς που έγινε στην Αθήνα. Το… κακό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι ο Αρντά Τουράν και σέβεται και γνωρίζει καλά τον αντίπαλο του. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ούτε… ίχνος αφέλειας από την πλευρά του τεχνικού της Σαχτάρ, αν και οι Ουκρανοί τα έχουν τα θεματάκια τους στην άμυνα. Και εδώ έρχεται το πρόβλημα του εφετινού καλοκαιριού για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Το γκολ! Η μπάλα πρέπει να μπει στα δίχτυα, αν οι Πράσινοι θέλουν να προκριθούν. Δηλαδή να γίνει το… αυτονόητο στις ευκαιρίες που θα τους παρουσιαστούν στο παιχνίδι.

Η τακτική προσέγγιση του Βιτόρια δεν θα διαφοροποιηθεί στην Κρακοβία και αναμένεται να δώσει γήπεδο στον αντίπαλο και να “χτυπήσει” στην κόντρα, ενώ σε στιγμές του παιχνιδιού θα πιέσει ψηλά και θα προσπαθήσει να οδηγήσει τους παίκτες της Σαχτάρ στο λάθος.

Σε κάθε περίπτωση, το ματς είναι από αυτά που… καίνε. Κάθε λάθος κοστίζει, η λεπτομέρεια ίσως κάνει τη διαφορά. Με προσεκτική αμυντική συμπεριφορά και αποτελεσματικότητα, ο Παναθηναϊκός έχει κάθε λόγο για να ελπίζει στην πρόκριση. Αν γίνει πάλι των… Ρέιντζερς, τότε η κατάσταση θα δυσκολέψει. Τόσο απλά είναι τα πράγματα.