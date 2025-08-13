Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στην Κρακοβία για τη ρεβάνς με τη Σαχτάρ (14/08, 21:00), στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού γύρου του Europa League, χωρίς τον Φιλίπ Τζούρισιτς, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα στη γάμπα.

Παρά την προσπάθειά του όλη την εβδομάδα να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις με συντηρητικό πρόγραμμα προπονήσεων, η κατάσταση του δεν βελτιώθηκε αρκετά. Έτσι, αποφασίστηκε να μείνει εκτός αποστολής για να αποφευχθεί ο κίνδυνος σοβαρότερου τραυματισμού.

Πλέον ο νεοαποκτηθείς Ανάς Ζαρουρί είναι το φαβορί για τη θέση στην αριστερή πτέρυγα της επίθεσης, ενώ οι Πράσινοι θα ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους το απόγευμα με προπόνηση στο Reymana Stadium.