Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στην Κρακοβία για τη ρεβάνς με τη Σαχτάρ (14/08, 21:00), στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού γύρου του Europa League, χωρίς τον Φιλίπ Τζούρισιτς, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα στη γάμπα.

Παρά την προσπάθειά του όλη την εβδομάδα να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις με συντηρητικό πρόγραμμα προπονήσεων, η κατάσταση του δεν βελτιώθηκε αρκετά. Έτσι, αποφασίστηκε να μείνει εκτός αποστολής για να αποφευχθεί ο κίνδυνος σοβαρότερου τραυματισμού.

Πλέον ο νεοαποκτηθείς Ανάς Ζαρουρί είναι το φαβορί για τη θέση στην αριστερή πτέρυγα της επίθεσης, ενώ οι Πράσινοι θα ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους το απόγευμα με προπόνηση στο Reymana Stadium.

Τελευταία Νέα