Σε ένα δραματικό παιχνίδι που έγινε στην Κρακοβία, κρίθηκε στα πέναλτι (0-0 κανονική διάρκεια και παράταση, 4-3 στα πέναλτι) και είχε πρωταγωνιστή τον Ντραγκόφσκι, ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση στα πλέι οφ του Europa League, αφήνοντας εκτός την Ουκρανική Σαχτάρ.

Χωρίς γκολ ολοκληρώθηκαν η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση, με δέκα παίκτες η Σαχτάρ από 82′, δύο πέναλτι έπιασε ο Πολωνός τερματοφύλακας των Πράσινων, ο Μαντσίνι πέτυχε το νικητήριο!

Επόμενος αντίπαλος του Παναθηναϊκού είναι η τουρκική Σαμσονσπόρ με το πρώτο παιχνίδι στις 21 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ, ενώ η ρεβάνς θα γίνει μία εβδομάδα αργότερα (28/8) στην Σαμψούντα.

Το δραματικό ματς στην Κρακοβία

Σε ένα κλειστό πρώτο ημίχρονο με λίγες καλές στιγμές μπροστά στις δύο εστίες, ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε προσεκτικός απέναντι στη Σαχτάρ, αποφεύγοντας τα μεγάλα ρίσκα.

Η πρώτη αξιόλογη στιγμή του αγώνα ήταν για τους Ουκρανούς στο 19’, όταν ο Μπονταρένκο εκτέλεσε από το όριο της περιοχής, με την μπάλα να κοντράρει σε σώματα, ενώ στο ριμπάουντ το σουτ του Πέδρο Ενρίκε κατέληξε άουτ.

Η απάντηση των «πρασίνων» ήρθε στο 33’, με τον Ντραγκόφσκι να βρίσκει με μακρινό βολέ τον Πελίστρι, αυτός έδωσε στον Κυριακόπουλο, ο οποίος σέντραρε για τον αμαρκάριστο Μαξίμοβιτς, ωστόσο η κεφαλιά του Σέρβου πέρασε εκτός εστίας.

Στο 35’ ο Τετέ έκλεψε την μπάλα σε καλό σημείο, όμως η πάσα του προς τον Σφιντέρσκι ήταν βεβιασμένη και το μακρινό σουτ του Πολωνού κατέληξε εύκολα στον Ρίζνικ. Λίγο αργότερα, στο 38’, ο Νεβέρτον έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αλλά το γκολ ακυρώθηκε σωστά ως οφσάιντ.

Στο 41’ μια κάθετη προς τον Μάρλον έφερε επικίνδυνη προϋπόθεση για τους γηπεδούχους, όμως ο Κώτσιρας επενέβη σωτήρια.

Στο 47’, ο Κυριακόπουλος σέντραρε για τον Σφιντέρσκι, η κεφαλιά του οποίου έφυγε άουτ, ενώ στο 51′ ο Τσέριν έκανε το σουτ έξω από την περιοχή, ωστόσο δεν μπόρεσε να βρει στόχο.

Οι Ουκρανοί είχαν διπλή ευκαιρία στο 61ο λεπτό πρώτα με τον Ενρίκε και στη συνέχεια με τον Νέβερτον, όμως και στις δύο περιπτώσεις έκανε σημαντικές επεμβάσεις ο Ντραγκόφσκι. Τη δική του στιγμή είχε ο Παναθηναϊκός και με τον Πελίστρι στην επόμενο φάση, καθώς ο Ουρουγουανός βγήκε στην αντεπίθεση, έκανε το σουτ από διαγώνια θέση και είδε τον Ρίζνικ να διώχνει τη μπάλα.

Απειλητικό το μακρινό σουτ του Οτσερένκο στο 68′, ενώ ο παίκτης της Σαχτάρ αποβλήθηκε στο 82ο λεπτό με δεύτερη κίτρινη κάρτα και οι Πράσινοι απέκτησαν αριθμητικό πλεονέκτημα. Εξαιτίας της έντονης διαμαρτυρίας του, αποβλήθηκε και ο προπονητής της Σαχτάρ, Αρντά Τουράν.

Στο 88ο λεπτό η Σαχτάρ είχε δοκάρι μετά από κοντινή κεφαλιά του Νέβερτον, ενώ στην εξέλιξη της φάσης το σουτ του Σαντάνα πέρασε λίγο έξω από την εστία του Παναθηναϊκού.

Ο Ιωαννίδης έκανε την ατομική προσπάθεια στο 92ο λεπτό και άφησε στον Τσιριβέγια, ο οποίος έκανε το σουτ έξω από την περιοχή με τον Ρίζνικ να μαζεύει εύκολα τη μπάλα και το παιχνίδι να πηγαίνει στην παράταση.

Συνέχεια στην αγωνία

Σημαντική ευκαιρία είχε ο Παναθηναϊκός στο 103′ με σουτ του Γεντβάι μέσα από την περιοχή μετά από εκτέλεση φάουλ του Ζαρουρί, ενώ στο 116′ ο Μαντσίνι έκανε αδύναμο σουτ με αποτέλεσμα να μπλοκάρει ο τερματοφύλακας της Σαχτάρ και στο 123′ ο Ντραγκόφσκι είπε «όχι» στον Σβεντ.

Στα πέναλτι η πρόκριση

Ο Ναζαρίνα έχασε το πρώτο πέναλτι, ο Ιωαννίδης σκόραρε, ο Τομπίας έκανε το 1-1, ο Γερεμέγεφ το 2-1, ο Μπονταρένκο το 2-2, ενώ ο Ρίζνκικ έπιασε το πέναλτι του Σιώπη.

Ο Νέβερτον έδωσε προβάδισμα στη Σαχτάρ για το 3-2, ο Τσιριβέγια έκανε το 3-3, ο Ντραγκόφσκι έπιασε το πέναλτι του Ελίας ο Ζαρουρί έστειλε τη μπάλα άουτ με ένα κάκιστο πέναλτι, ωστόσο ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού έπιασε και το πέναλτι του Ενρίκε, ενώ ο Μαντσίνι με εύστοχη εκτέλεση έστειλε τον Παναθηναϊκό στα πλέι οφ του Europa League!

Σαχτάρ Ντόνετσκ (Τουράν): Ρίζνικ, Ενρίκε, Τομπίας, Μποντάρ, Ματβιγένκο, Μάρλον (101′ Ναζάρινα), Οτσερένκο, Μπονταρένκο, Νέβερτον, Σαντάνα (109′ Σβεντ), Ελίας.

Παναθηναϊκός (Βιτόρια): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας (101′ Γεντβάι), Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Κυριακόπουλος (113′ Γερεμέγεφ), Μαξίμοβιτς, Τσιριβέγια, Τσέριν (91′ Σιώπης), Τετέ (76′ Ζαρουρί), Πελίστρι (101′ Μαντσίνι), Σφιντέρσκι (76′ Ιωαννίδης).