Η UEFA ανακοίνωσε τόσο τις ώρες των δύο αναμετρήσεων όσο και τους διαιτητές που θα τις διευθύνουν σε Ελλάδα και Τουρκία για το ζευγάρι Παναθηναϊκός – Σαμσουνσπόρ.

Η πρώτη μάχη στο ΟΑΚΑ θα διεξαχθεί την Πέμπτη 21 Αυγούστου, στις 21:00, με διαιτητή τον έμπειρο Ισπανό Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα, μέλος της Α’ κατηγορίας της UEFA.

Στο πλευρό του θα βρεθούν οι βοηθοί Ντιέγο Μπαρμπέρα και Μιγέλ Μαρτίνεθ, ενώ στο VAR θα είναι ο Γκιγιέρμο Κουάδρα Φερνάντεθ, με βοηθό τον Χαβιέ Ιγκλέθιας Βιλανουέβα.

Η ρεβάνς στη Σαμσούντα θα γίνει την Πέμπτη 28 Αυγούστου, στις 20:00. Διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Βόσνιος elite Ιρφάν Πέλιτο, με βοηθούς τους Σέναντ Ιμπρισιμπέγκοβιτς και Νταβόρ Μπέλιο. Στο VAR θα βρίσκεται ο Ολλανδός Πολ φαν Μπέκελ, ενώ AVAR θα είναι ο συμπατριώτης του Ρόμπιν Χένσγκενς.