ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ξεπέρασαν τα εμπόδια των Βόλφσμπεργκερ και Σαχτάρ Ντόνετσκ αντίστοιχα, στρέφοντας πλέον την προσοχή τους στα play-offs του Europa League. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη Ριέκα, ενώ οι «Πράσινοι» θα αναμετρηθούν με τη Σαμσουνσπόρ.

Η UEFA έκανε γνωστούς τους διαιτητές των τεσσάρων αναμετρήσεων. Αρχικά, στους δύο αγώνες του ΠΑΟΚ, ο Σλοβάκος Ιβάν Κρούζλιακ σφυρίζει στο πρώτο ματς (21/08) στην Κροατία, ενώ στην αναμέτρηση της Τούμπας (28/08), διαιτητής θα είναι ο Ισπανός Χοσέ Μαρία Σάντσες.

Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, ο Ισπανός Χουάν Μαρτίνες Μουνουέρα, θα διευθύνει τον αγώνα στο ΟΑΚΑ (21/08), ενώ στην Τουρκία (28/08) διαιτητής ορίστηκε ο Βόσνιος Ιρφάν Πέιτο.