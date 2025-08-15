Ο Γιουκσέλ Γιλνιρίμ, πρόεδρος της τουρκικής Σαμσουνσπόρ, που θα βρεθεί στο δρόμο του Παναθηναϊκού, προανήγγειλε τέσσερις μεταγραφές και μίλησε για τον αγώνα με τους «Πράσινους».

Μέσω ανάρτησής του στα social media, πριν την υποβολή της λίστας του τουρκικού συλλόγου στην UEFA: «Ελάτε, αποδεχτείτε το ήδη. Κανείς σας δεν το περίμενε αυτό. Θα υπογράψουμε τέσσερις νέους παίκτες, αν θέλει ο Θεός. Μαντέψτε ποιος θα φορέσει την ερυθρόλευκη φανέλα με το έμβλημα του Ατατούρκ;»

Η ιστοσελίδα της της εφημερίδας από την Τουρκία, «Hurriyet», ανέφερε αρκετά ονόματα ως υποψήφιους παίκτες, που θα μπορούσαν να φορέσουν τη φανέλα της Σαμσουνσπόρ.

Ανάμεσά τους ο εξτρέμ Βάτσλαβ Τσέρνι, ο οποίος απασχόλησε πρόσφατα τον Ολυμπιακό, ο επιθετικός Κελεχί Ιχεανάτσο, πρώην ποδοσφαιριστής της Λέστερ και οι Νόελ Τόρνκβιστ, Έιουπ Αϊντίν, Αλφόνσο Σόουσα, Σιμόν Μπανζά, Τόνι Μπορέβκοβιτς, Σίλας Κατόμπα-Μβουμπά, Ντένις Σουάρες και Σαλίχ Ουτσάν.

«Η γλώσσα του ποδοσφαίρου είναι η ειρήνη και η καρδιά του η αδελφοσύνη. Θα χτίσουμε μια γέφυρα φιλίας από τη Σαμψούντα, μέχρι την Αθήνα. Και με τα λόγια της Σαμσουνσπόρ μας: Ανταγωνισμός στο γήπεδο, φιλία στις κερκίδες», το μήνυμα του προέδρου της τουρκικής ομάδας ενόψει των αναμετρήσεων με τον Παναθηναϊκό.