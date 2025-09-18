Το πρωί της Πέμπτης (18/09), ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε τους «μπρούτζινους» Πρωταθλητές Ευρώπης!

Κώστας Παπανικολάου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Κώστας Αντετοκούνμπο, επέστρεψαν στις «ερυθρόλευκες» προπονήσεις.

Οι τέσσερις διεθνείς, με το που γύρισαν στο ΣΕΦ, δέχθηκαν… επίθεση αγάπης!

Οι «χάλκινοι» του EuroBasket 2025, εισέπραξαν τα συγχαρητήρια των συμπαικτών τους και… αποθεώθηκαν.

Η Πειραϊκή ΚΑΕ, μοιράστηκε αυτές τις στιγμές μέσω των social media και ενός απολαυστικού βίντεο.

Η κάμερα των Πρωταθλητών Ελλάδος, που κατέγραψε τις σκηνές, «έπιασε» τους Λαρεντζάκη και Φουρνιέ, σε ένα αξιολάτρευτο τετ α τετ.

Ο Γάλλος σταρ, «έλαμψε» μόλις είδες τον φίλο του και… χάζεψε σαν μικρό παιδί το μετάλλιό του!

Το βίντεο της ΚΑΕ Ολυμπιακός

Παράλληλα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας, συνεχάρη και αυτός με τη σειρά του, τους παίκτες του. Λίγο αργότερα, ξεκίνησε και η προπόνηση, πριν την οποία ο Κώστας Παπανικολάου, έδωσε το «σύνθημα» για τη νέα σεζόν!

Ο Ολυμπιακός, καλωσόρισε τους διεθνείς του, με μια «πανηγυρική» φωτογραφία.

Ανάμεσα στους τέσσερις και ο Ανδρέας Γκατζούλης!

Ο γυμναστής της Φαληρικής ομάδας, ήταν μέλος του «stuff» του Βασίλη Σπανούλη και προσέφερε και αυτός τα μέγιστα, στην επιστρορφή της επίσημης αγαπημένης στο «πόντιουμ».

Ο Γκατζούλης, βρίσκεται στον Πειραιά από το 2008 και αποτελεί ένα από τα πιο αγαπητά πρόσωπα του συλλόγου!

Επιμέλεια: Εκρέμ Ντελσής