Με απουσίες ταξιδεύει ο Ολυμπιακός στην Ισπανία, καθώς ο Σακίλ ΜακΚίσικ και ο Κίναν Έβανς έμειναν στην Αθήνα. Ο ΜακΚίσικ ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις, ενώ ο Έβανς αντιμετωπίζει οστεοχόνδρινη βλάβη στη δεξιά επιγονατίδα.

Έτσι, αμφότεροι δεν θα ενισχύσουν τους «ερυθρόλευκους» στα απαιτητικά εκτός έδρας παιχνίδια με Μπασκόνια (30/9, 21:30) και Ρεάλ Μαδρίτης (2/10, 21:45).

Στην αποστολή βρίσκεται ο Φρανκ Νιλικίνα, ο οποίος θα προπονηθεί με την ομάδα αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμος να προσφέρει αγωνιστικά, ενώ σταθερά εκτός παραμένει ο τραυματίας Μουσταφά Φαλ.